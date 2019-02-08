Каким транспортом чаще всего перевозят грузы и пассажиров в Казахстане

За 2018 год транспортом республики перевезено 4 103,6 млн тонн грузов.

Наиболее популярные виды транспорта для перевозки грузов и пассажиров в Казахстане в 2018 году назвали в Комитете по статистике МНЭ РК, передает Zakon.kz.

За январь-декабрь 2018 года транспортом республики перевезено 4 103,6 млн тонн грузов, что на 4,8% выше уровня января-декабря 2017 года.

"В общем объеме перевезенных грузов доля автомобильного транспорта составила 83,40% (3372,7 млн тонн грузов), железнодорожного – 9,69% (397710,7 тыс тонн), трубопроводного – 6,84%, других видов транспорта (воздушного, внутреннего водного, морского) – 0,07%", - сообщили в Комитете по статистике МНЭ РК.

Грузооборот за этот период составил 596,1 млрд. ткм (увеличился в сравнении с январем-декабрем 2017 года на 7,3%), из них на железнодорожном транспорте - 283 117,8 млн ткм(47,50%), на автомобильном – 28,97%, трубопроводном – 23,28%, других видах транспорта (воздушном, внутреннем водном и морском) – 0,25%.

Протяженность железных дорог в Казахстане составляет свыше 20 тыс. км. Надежное и бесперебойное их функционирование обеспечивает рост грузопотоков и безопасность движения.

"Для надлежащего содержания ж/д инфраструктуры ежегодно осуществляются капитальный и текущий ремонт. В 2018 году обновлено свыше 1000 км пути, в том числе капитальным ремонтом 867 км. Отремонтировано более 4 600 стрелочных переводов. Тем самым повышено качество и надёжность пути. Увеличена скорость движения пассажирских поездов на 585 км, грузовых - на 381 км", -рассказали в пресс-службе АО НК "КТЖ".

Что касается пассажирских перевозок, то за 2018 год транспортом страны перевезено 23 021,6 млн. пассажиров (на 1,3% больше, чем в январе-декабре 2017 года), пассажирооборот составил 281,5 млрд. пкм (увеличился в сравнении с январем-декабрем 2017 года на 3,2%).

В пассажирообороте, в связи с дальностью перевозок, доля железной дороги составила 6,58%, воздушного транспорта – 5,75%.

Важно различать термины. Перевезено грузов – это количество грузов в тоннах, перевезенных транспортом.

Грузооборот транспорта – объем работы транспорта по перевозкам грузов, выражается в тонно-километрах. Определяется как сумма произведений веса каждой партии (отправки) перевозимого груза на расстояние ее перевозки.

Та же методология и с подсчетом данных пассажирских перевозок.

Перевезено пассажиров – число пассажиров, перевезенных за определенный период времени. Единицей наблюдения в статистике перевозок пассажиров является пассажиро-поездка.

Пассажирооборот транспорта – объем работы транспорта по перевозкам пассажиров. Единицей измерения является пассажиро-километр, т.е. перемещение 1 пассажира на расстояние в 1 километр. Определяется суммированием произведений количества пассажиров каждой перевозки на расстояние перевозки в километрах.

Альберт Ахметов

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