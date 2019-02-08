Продажа квартир в строящихся домах Алматы: в 2018 году наказаны 3 рекламные организации

О контроле за алматинской рекламой, отнесенной к запрещенной, рассказали в профильном управлении.

Рекламные организации Алматы впервые в Казахстане наказаны за нарушение нормы о рекламе квартир в строящихся домах. Об этом корреспонденту Zakon.kz сообщил заместитель руководителя управления городского планирования и урбанистики Алматы Нуржан Кенжебеков.

Управление городского планирования и урбанистики, помимо ежемесячного направления сведений по рекламе в департамент госдоходов, осуществляет контроль за рекламой, отнесенной к запрещенной. К примеру, это реклама алкогольной продукции, табака и табачных изделий, деятельности финансовых пирамид и прочее.

Заместитель руководителя Управления городского планирования и урбанистики Алматы Нуржан Кенжебеков пояснил, что на особом контроле также реклама по продаже квартир в строящихся жилых домах.

"Нужно отметить, что это работа по мониторингу фактов незаконного привлечения средств дольщиков ведется третий год. Данные сведения ежемесячно направляются в прокуратуру города Алматы для принятия соответствующих мер. Данные меры направлены на недопущение обмана потенциальных покупателей квартир, а также защиты их прав. Для продажи квартир в строящихся домах застройщик обязан получить на это разрешение, а после уже рекламировать и продавать. За нарушения данной нормы к административной ответственности привлечены 3 рекламные организации в размере 650 МРП. Хотелось бы отметить, что данные меры были предприняты впервые в Казахстане", - рассказал Нуржан Кенжебеков.

Кроме того, совместно с прокуратурой управление провело разъяснительную работу с сайтами "Крыша" и "Хомстерс". Замглавы управления выразил руководству данных сайтов благодарность за оперативную реакцию на блокирование объявлений по продаже квартир в строящихся домах.

Ежемесячно на сайте управления и в СМИ публикуется список застройщиков - кому можно доверять и у кого есть риски. Можно ли сказать, что сегодня дольщики на 100% защищены от мошенничества, а не так, как это было 10 лет назад?

"Принят закон о долевом участии в жилищном строительстве, где четко прописаны права и обязанности участников. Но хотелось бы еще раз заострить внимание жителей города, что перед тем как покупать квартиру в строящемся ЖК, ему необходимо запросить у застройщика разрешение на привлечение средств дольщиков МИО или ФГЖС; после заключения договора о долевом участии, он проходит учет в нашем управлении. При этом, нужно обязательно смотреть, указанная в разрешении уполномоченная компания должна соответствовать названию организации, указанной в договоре долевого участия", - пояснил Нуржан Кенжебеков.

Альберт Ахметов

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