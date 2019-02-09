Итоги недели: Мир запомнит смерть Децла и 200 миллионов искалеченных женщин

Подводим итоги мировой сводки новостей. Что интересного произошло за неделю и на что стоит обратить внимание. Самое важное в формате "коротко и по делу".

Открываем новую небольшую рубрику по итогам недели. Сейчас расскажем о значимых и не очень (зато забавных) мировых событиях, происшествиях, а также немного остановимся на мировой экономике. Если пропустили эту информационную неделю, Zakon.kz все сделал за вас.

Самым масштабным мировым событием минувшей недели стало объявление о 200 млн искалеченных женщин. По данным ООН, именно столько девочек и женщин, живущих сейчас на Земле, подверглись чрезвычайно болезненной процедуре женского обрезания. Процедура крайне жестокая и не заслуживает детализации процесса издевательств. В итоге ООН призвало мировое сообщество положить конец этой практике, а 6 февраля был официально объявлен Днем нетерпимости к женскому обрезанию.

Как поясняет издание BBC Россия, женское обрезание может стать причиной серьезных проблем со здоровьем, в том числе и психических проблем. Женщины, подвергшиеся этой процедуре, сталкиваются с тяжелыми негативными последствиями калечащей операции на протяжении почти всей жизни.

Еще одним резонансным негативом стало известие о гибели некогда популярного рэпера. В ночном клубе Ижевска в ночь на 3 февраля скончался легендарный рэпер Кирилл Толмацкий. Сейчас Следственный комитет РФ проводит проверку, в результате которой будут оценены и действия врачей, проводивших реанимационные мероприятия. От чего умер музыкант до сих пор неизвестно. Чуть позже в сеть слили видео с попыткой реанимировать певца. Вечеринки у Децла дома больше не будет. Прощай, Кирилл.

Как и обещали, немного о финансах. Эскалация торгового конфликта между США и Китаем может привести к новым глобальным неприятностям, в том числе к валютным войнам, заявили в ООН. Название исследования забавное "Торговая война: боль и прибыль". Кому конкретно в этом случае сделают "больно", впрочем, не уточняют, говоря размыто о мировой экономике в целом. Так вот. Документ рассказывает о последствиях для мировой экономики, которые повлечет эскалация торговой войны. Она может наступить, если к 1 марта Китай и США не договорятся и не подпишут всеобъемлющее соглашение. В этом случае Вашингтон поднимет нынешние 10-процентные пошлины на китайские товары объемом 200 миллиардов долларов в год до 25%, что, очевидно, плохо.

С грустными новостями покончено. Теперь бегом по интересному из мира политики и закругляемся. Продолжаются игры политиков на выборах нового лидера Венесуэлы. Напомним, что 23 января лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя главой государства. Второй претендент на престол лидерство - Мадуро обвинил в этом США и заявил, что разрывает дипломатические отношения с американской стороной. В Каракасе начались многотысячные митинги. Все оказалось настолько плохо, что собственными силами страна не справилась. Что делать в этом случае очевидно - надо заручиться поддержкой мирового сообщества. На сегодня Гуайдо уже поддержали США, Канада, а также большинство стран Латинской Америки и ряд государств из Евросоюза. Второго оппонента, Мадуро, поддержали в России, Италии, Турции и Иране.

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