Мадуро предложил переизбрать парламент Венесуэлы

Президент предложил провести досрочные выборы в Национальную ассамблею. При этом Николас Мадуро не считает необходимым выбирать нового лидера страны.

В Венесуэле возможно проведение досрочных парламентских выборов. Об этом заявил президент страны Николас Мадуро во время пресс-конференции в Каракасе. Мероприятие транслировалось в его Twitter, передает РБК.

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Я предлагаю досрочные выборы в Национальную ассамблею, и я их ратифицирую", — сказал он.

Лидер отметил, что хочет "видеть людей, голосующих за новую Национальную ассамблею, которая будет способствовать помощи стране, стабилизации ситуации".

Он подчеркнул, что не считает необходимым проводить досрочные выборы президента.

"Народу Венесуэлы необходимы восстановление экономики и мир. Для этого надо переизбрать Национальную ассамблею", — сказал Мадуро, добавив, что "мы это решим в ближайшее время".

Ранее Мадуро подписал открытое письмо к жителям США с требованием не вмешиваться в дела страны. По его словам, помимо него, под письмом стоят подписи "свободных людей Венесуэлы и всего мира".

Накануне спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что Мадуро должен покинуть страну и уступить власть переходному правительству. Он предложил президенту уехать "к друзьям" на Кубу или в Россию.

В январе лидер оппозиции и глава парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны. Он потребовав провести досрочные выборы лидера государства. Его признали США, Канада, большинство стран Южной Америки и более десяти стран Европы. Действующего президента Николаса Мадуро, в свою очередь, поддерживают Россия, Китай, Куба.

В Москве заявили, что США разрабатывают сценарий военного вторжения в Венесуэлу, что нарушает международное право. Американский лидер Дональд Трамп не исключил возможного вторжения в Венесуэлу "при необходимости".

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