Тяжелоатлет Саменов взял золотую медаль на турнире в Таиланде
Кроме того, Саменов стал лучшим и в "рывке", и в "толчке".
Фото : НОК РК9 февраля 2019, 18:17
Казахстанский тяжелоатлет Нурлыбек Саменов одержал победу на квалификационном турнире в Таиланде, сообщает Zakon.kz со ссылкой на НОК РК.
Спортсмен успешно выступил в весовой категории до 81 килограмма. В сумме двоеборья он поднял 333 (153 +180) килограмма.
Кроме того, Саменов стал лучшим и в "рывке", и в "толчке".
Стоит отметить, что данный старт является первым международным соревнованием, в котором Нурлыбек принимает участие.
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