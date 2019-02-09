Тяжелоатлет Саменов взял золотую медаль на турнире в Таиланде

Кроме того, Саменов стал лучшим и в "рывке", и в "толчке".

Казахстанский тяжелоатлет Нурлыбек Саменов одержал победу на квалификационном турнире в Таиланде, сообщает Zakon.kz со ссылкой на НОК РК.

Спортсмен успешно выступил в весовой категории до 81 килограмма. В сумме двоеборья он поднял 333 (153 +180) килограмма.

Кроме того, Саменов стал лучшим и в "рывке", и в "толчке".

Стоит отметить, что данный старт является первым международным соревнованием, в котором Нурлыбек принимает участие.

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