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Галышеву оставили без медали в параллельном могуле на ЧМ по фристайлу

В полуфинале она уступила олимпийской чемпионке.

Фото : olympic.kz10 февраля 2019, 09:55

Казахстанка Юлия Галышева стала четвертой в параллельном могуле на чемпионате мира по фристайлу и сноуборду в США, сообщает Vesti.kz.

Галышева (81.37) в полуфинале уступила олимпийской чемпионке из Франции Перрин Лаффон (84.88), тогда как в противостоянии за "бронзу" спорно проиграла американке Тесс Джонсон. Выступление Юлии было оценено в 79.28 балла, а ее соперницы - 82.60. Хотя, на наш взгляд, Галышева проехала дистанцию лучше своей соперницы, но судьи после долгого размышления отдали все-таки медаль американке.

Отметим, что ранее Галышева впервые в карьере стала чемпионкой мира в могуле. Самым высоким достижением для нее прежде являлось третье место на Олимпиаде-2018.


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