Датчики угарного газа устанавливают в Алматы

Неосторожное обращение с огнём, нарушения правил эксплуатации электрооборудования и печей остаются основными причинами происшествий, которые практически каждый день происходят на территории города.

С начала отопительного сезона сотрудниками ДЧС Алматы еженедельно проводятся встречи с жителями города. При разговоре с населением выясняется, что жителей в основном волнует вопрос противопожарного состояния печей в своих домах, сообщает Zakon.kz.

Уже с начала отопительного периода в рамках акции "Безопасность в каждый дом" спасателями Алматы выборочно были установлены датчики угарного газа в домах с печным отоплением. Не всем подряд, а малообеспеченным семьям и людям преклонного возраста. При превышении допустимой концентрации токсичных веществ датчик угарного газа срабатывает и подаёт звуковой аварийный сигнал, который оповестит жильцов об опасности. На сегодняшний день такие датчики были установлены в 136 домах города.

Только за 9 февраля 2019 года личным составом Алматинского гарнизона, совместно с МПС, представителями районных акиматов, партии "Нур Отан" и волонтеров Общества Красного полумесяца РК обследовано 8 тысяч 364 жилых домов, с вручением более 10 тысяч памяток о соблюдении правил пожарной безопасности.

В целом, Департаментом взято на учет более 145 тысяч жилых домов, расположенных в частном жилом секторе. За месяц до начала отопительного сезона, личным составом Департамента, осуществлен 100 %. обход. Там где произошли несчастные случаи прошли повторно – это обход более чем 20 тысяч домов. Домовладельцам вручены памятки о соблюдении правил пожарной безопасности, а также проведено 486 сходов с охватом более 8395 человек.

Стоит отметить, что пожарная профилактика в частном жилом доме сотрудниками ДЧС Алматы будет продолжена до окончания отопительного сезона.

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