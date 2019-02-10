12 голливудских актеров, предки которых родились в Российской империи
Действительно ли Скарлетт Йоханссон является родственницей жены Владимира Ленина.
Звезды Голливуда, которые обрели мировую славу благодаря американской киноиндустрии, чтят свои корни и не забывают, что когда-то их деды и прадеды были эмигрантам. Прабабушка Сталлоне, дедушка Барбры Стрейзанд, отец Хелен Миррен - все они родились и выросли в Российской империи.
AdMe.ru внимательно генеалогические древа известных актеров и отыскали их далеких предков, а также узнали, действительно ли Скарлетт Йоханссон является родственницей жены Владимира Ленина.
1. Сильвестр Сталлоне
© Rocky / Chartoff-Winkler Productions
Прабабушка Сильвестра Сталлоне по материнской линии Роза Ламлек была родом из Одессы. Предки знаменитого американского актера являлись состоятельными людьми и жили на Старопортофранковской улице, одной из самых престижных магистралей города. В 1884 году Роза вышла замуж за Чарльза Лабофиша и родила ему 2 сыновей. А в 1888 году они решили иммигрировать всей семьей в США.
2. Хелен Миррен
© Ivanov Sergey / East News
Имя Хелен Миррен при рождении - Елена Лидия Миронова. Будущая звезда была дочерью Василия Миронова, скрипача Лондонского филармонического оркестра. Когда ее отцу было 2 года, его из деревни Курьяново Смоленской области привезли в Великобританию.
Дедушка Миррен, полковник Петр Миронов, служил в царской армии и участвовал в Русско-японской войне. Позже он стал дипломатом в военном представительстве Российской империи в Лондоне и остался в Англии, не приняв революцию 1917 года. Отец Хелен в 1950-х годах изменил свое имя и фамилию на английский манер - Бэзил Миррен, а его дочка из Елены Мироновой превратилась в Хелен Миррен.
Актриса несколько раз была в России, посещала деревню своего отца и даже сумела отыскать своих русских родственников.
3. Джейк Джилленхол
© Prince of Persia: The Sands of Time / Walt Disney Pictures
Прадедушка Джилленхола (со стороны матери) иммигрировал в США, чтобы избежать службы в российской армии. Он поселился в районе Нижний Ист-Сайд в Нью-Йорке, где стал портным.
4. Барбра Стрейзанд
© Little Fockers / Universal Studios
Дедушка Барбары по линии отца Исаак Стрейзанд переехал в США в 1898 году, когда ему было всего 17 лет. Он эмигрировал из городка Бучач в Тернопольской области (территория современной Украины).
5. Майкл Дуглас
© Wall Street / 20th Century Fox
Отец Майкла, легендарная звезда "золотой эры" Голливуда Кирк Дуглас, родился в 1916 году в Амстердаме, штат Нью-Йорк. А 6 годами ранее его родители иммигрировали в Штаты из городка Чаусы, что под Могилевом.
6. Натали Портман
© No Strings Attached / Paramount Pictures
Бабушка и дедушка Натали по отцовской линии, Эдельштейны, приехали в США в начале XX века из Царства Польского, входившего тогда в состав Российской империи. А бабушка и дедушка Портман по материнской линии были родом из Кишинева.
7. Дэвид Духовны
© The X-Files / 20th Century Fox Television
Дедушка Дэвида со стороны отца Мойше Духовный иммигрировал в США в 1916 году. Он был родом из городка Бердичева в Киевской губернии Российской империи. А бабушка Дэвида эмигрировала из Царства Польского.
8. Лиза Кудроу
© Friends / NBC
Бабушка Лизы по отцовской линии Гертруда Фарберман выросла в деревне Илья в Вилейском районе Минской области (территория современной Беларуси). Она переехала в США в 1921 году, где вскоре вышла замуж за Дэвида Кудроу (дедушку Лизы), который иммигрировал в Штаты из Могилева.
9. Шон Пенн
© Milk / Focus Features
В 1914 году его дедушка Морис Даниил Пенн (настоящая фамилия - Меленков) и его бабушка Елизавета Меленкова иммигрировали в США из Литвы, входившей тогда в состав Российской империи.
10. Скарлетт Йоханссон
© Beyaz Deriili / wikimedia © PacificCoastNews / East News
К сожалению, а может быть, и к счастью, все разговоры и домыслы о том, что американская актриса является родственницей Надежды Крупской (жены вождя мирового пролетариата В. И. Ленина) оказались мифом. Хотя внешнее сходство между ними прослеживается.
Тем не менее Скарлетт действительно имеет связь с Россией, причем не только из-за персонажа Наташи Романовой в фильмах о Мстителях. Бабушку Скарлетт по материнской линии звали Дороти Чодош, и она выросла уже в Нью-Йорке. А незадолго до рождения Дороти ее отец Изадор Чодош и мать Хана Вайнштейн эмигрировали из Минска (в тот момент город в Российской империи) в США.
11. Уэнтуорт Миллер
© Prison Break / 20th Century Fox
Прабабушку Уэнтуорта по материнской линии звали Флоренс Бушневич. Она приехала в США из польского города, находившегося в составе бывшей Российской империи.
12. Питер Фальк
© Columbo / NBC
Питер Майкл Фальк родился в Нью-Йорке. Он был сыном Майкла Питера Фалька и Мэделин Фальк. Дедушка и бабушка со стороны отца Питера иммигрировали в США из Российской империи в начале 1890-х годов.
Бонус: Макс Фактор
© Wikipedia
Человек, которого точно знает каждая голливудская звезда, потому что его фамилия стала мировым брендом. Хотя его настоящее имя Максимилиан Факторович, и родился он в 1877 году в городке Здуньска-Воля, который в то время входил в состав Российской империи. В 14 лет он перебрался в Москву и устроился помощником гримера в Большой театр.
Позднее он переехал в Санкт-Петербург, где несколько лет работал специалистом по косметике при дворе русского царя и в императорских театрах. В 1904 году иммигрировал вместе с семьей в США. А вскоре в Голливуде основал знаменитую компанию Max Factor.
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