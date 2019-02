12 голливудских актеров, предки которых родились в Российской империи

Действительно ли Скарлетт Йоханссон является родственницей жены Владимира Ленина.

Звезды Голливуда, которые обрели мировую славу благодаря американской киноиндустрии, чтят свои корни и не забывают, что когда-то их деды и прадеды были эмигрантам. Прабабушка Сталлоне, дедушка Барбры Стрейзанд, отец Хелен Миррен - все они родились и выросли в Российской империи.

AdMe.ru внимательно генеалогические древа известных актеров и отыскали их далеких предков, а также узнали, действительно ли Скарлетт Йоханссон является родственницей жены Владимира Ленина.

1. Сильвестр Сталлоне

© Rocky / Chartoff-Winkler Productions

Прабабушка Сильвестра Сталлоне по материнской линии Роза Ламлек была родом из Одессы. Предки знаменитого американского актера являлись состоятельными людьми и жили на Старопортофранковской улице, одной из самых престижных магистралей города. В 1884 году Роза вышла замуж за Чарльза Лабофиша и родила ему 2 сыновей. А в 1888 году они решили иммигрировать всей семьей в США.

2. Хелен Миррен

© Ivanov Sergey / East News

Имя Хелен Миррен при рождении - Елена Лидия Миронова. Будущая звезда была дочерью Василия Миронова, скрипача Лондонского филармонического оркестра. Когда ее отцу было 2 года, его из деревни Курьяново Смоленской области привезли в Великобританию.

Дедушка Миррен, полковник Петр Миронов, служил в царской армии и участвовал в Русско-японской войне. Позже он стал дипломатом в военном представительстве Российской империи в Лондоне и остался в Англии, не приняв революцию 1917 года. Отец Хелен в 1950-х годах изменил свое имя и фамилию на английский манер - Бэзил Миррен, а его дочка из Елены Мироновой превратилась в Хелен Миррен.

Актриса несколько раз была в России, посещала деревню своего отца и даже сумела отыскать своих русских родственников.

3. Джейк Джилленхол

© Prince of Persia: The Sands of Time / Walt Disney Pictures

Прадедушка Джилленхола (со стороны матери) иммигрировал в США, чтобы избежать службы в российской армии. Он поселился в районе Нижний Ист-Сайд в Нью-Йорке, где стал портным.

4. Барбра Стрейзанд

© Little Fockers / Universal Studios

Дедушка Барбары по линии отца Исаак Стрейзанд переехал в США в 1898 году, когда ему было всего 17 лет. Он эмигрировал из городка Бучач в Тернопольской области (территория современной Украины).

5. Майкл Дуглас

© Wall Street / 20th Century Fox

Отец Майкла, легендарная звезда "золотой эры" Голливуда Кирк Дуглас, родился в 1916 году в Амстердаме, штат Нью-Йорк. А 6 годами ранее его родители иммигрировали в Штаты из городка Чаусы, что под Могилевом.

6. Натали Портман

© No Strings Attached / Paramount Pictures

Бабушка и дедушка Натали по отцовской линии, Эдельштейны, приехали в США в начале XX века из Царства Польского, входившего тогда в состав Российской империи. А бабушка и дедушка Портман по материнской линии были родом из Кишинева.

7. Дэвид Духовны

© The X-Files / 20th Century Fox Television

Дедушка Дэвида со стороны отца Мойше Духовный иммигрировал в США в 1916 году. Он был родом из городка Бердичева в Киевской губернии Российской империи. А бабушка Дэвида эмигрировала из Царства Польского.

8. Лиза Кудроу

© Friends / NBC

Бабушка Лизы по отцовской линии Гертруда Фарберман выросла в деревне Илья в Вилейском районе Минской области (территория современной Беларуси). Она переехала в США в 1921 году, где вскоре вышла замуж за Дэвида Кудроу (дедушку Лизы), который иммигрировал в Штаты из Могилева.

9. Шон Пенн

© Milk / Focus Features

В 1914 году его дедушка Морис Даниил Пенн (настоящая фамилия - Меленков) и его бабушка Елизавета Меленкова иммигрировали в США из Литвы, входившей тогда в состав Российской империи.

10. Скарлетт Йоханссон

© Beyaz Deriili / wikimedia © PacificCoastNews / East News

К сожалению, а может быть, и к счастью, все разговоры и домыслы о том, что американская актриса является родственницей Надежды Крупской (жены вождя мирового пролетариата В. И. Ленина) оказались мифом. Хотя внешнее сходство между ними прослеживается.

Тем не менее Скарлетт действительно имеет связь с Россией, причем не только из-за персонажа Наташи Романовой в фильмах о Мстителях. Бабушку Скарлетт по материнской линии звали Дороти Чодош, и она выросла уже в Нью-Йорке. А незадолго до рождения Дороти ее отец Изадор Чодош и мать Хана Вайнштейн эмигрировали из Минска (в тот момент город в Российской империи) в США.

11. Уэнтуорт Миллер

© Prison Break / 20th Century Fox

Прабабушку Уэнтуорта по материнской линии звали Флоренс Бушневич. Она приехала в США из польского города, находившегося в составе бывшей Российской империи.

12. Питер Фальк

© Columbo / NBC

Питер Майкл Фальк родился в Нью-Йорке. Он был сыном Майкла Питера Фалька и Мэделин Фальк. Дедушка и бабушка со стороны отца Питера иммигрировали в США из Российской империи в начале 1890-х годов.

Бонус: Макс Фактор

© Wikipedia

Человек, которого точно знает каждая голливудская звезда, потому что его фамилия стала мировым брендом. Хотя его настоящее имя Максимилиан Факторович, и родился он в 1877 году в городке Здуньска-Воля, который в то время входил в состав Российской империи. В 14 лет он перебрался в Москву и устроился помощником гримера в Большой театр.

Позднее он переехал в Санкт-Петербург, где несколько лет работал специалистом по косметике при дворе русского царя и в императорских театрах. В 1904 году иммигрировал вместе с семьей в США. А вскоре в Голливуде основал знаменитую компанию Max Factor.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!