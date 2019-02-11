Мадуро открыл крупнейшие военные учения в истории Венесуэлы
Маневры пройдут с 10 по 15 февраля.
Фото : phototass2.cdnvideo.ru11 февраля 2019, 10:56
Президент Венесуэлы Николас Мадуро посетил военные учения "Ангостура-200" с участием народного ополчения, которые начались в штате Миранда. Трансляция визита венесуэльского лидера велась в интернет-сервисе Periscope, передает ТАСС.
Мадуро перед началом учений встретился с военными и осмотрел боевую технику. В выступлении перед участниками маневров венесуэльский лидер подчеркнул необходимость модернизации армии и инвестирования дополнительных средств для закупки современного вооружения.
Учения пройдут с 10 по 15 февраля. Они приурочены к 200-летию Ангостурского конгресса, на котором в 1819 году в городе Ангостуре была провозглашена независимость Венесуэлы.
Учения проходят на фоне роста заявлений США о том, что Вашингтон не исключает возможности применения военной силы для разрешения политического кризиса в Венесуэле. Ранее сам Мадуро назвал эти учения крупнейшими в истории страны.
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