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В Казахстане не ожидаются морозы

На большей территории страны осадков не прогнозируют.

Фото : Сибкрай11 февраля 2019, 12:16

РГП "Казгидромет" опубликовал прогноз погоды на 12-14 февраля, передает Zakon.kz.

По информации синоптиков, температура пришла к норме.

"Северо-восточные тропосферные потоки, ставшие причиной кратковременного понижения температуры в республике, сменились на западные и юго-западные. Поэтому в предстоящие трое суток температура воздуха в Казахстане будет близкой к климатическим значениям", - отмечается в сообщении.

Через южные области республики будет перемещаться циклон, который вызовет осадки и повышение температуры воздуха на юге и юго-востоке республики. А остальная территория Казахстана окажется под влиянием отрога антициклона с преимущественно погодой без осадков.


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