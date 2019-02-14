Apple представит новые сервисы в конце марта

Скорее всего, речь идет о сервисе подписки на новости от ведущих мировых изданий стоимостью 10 долларов в месяц.

Компания Apple проведет 25 марта в новом здании своей штаб-квартиры презентацию, на которой расскажет о новых сервисах. Они будут доступны пользователям, оформившим платную подписку. Об этом сообщает BuzzFeed со ссылкой на источники, осведомленные о планах компании, передает Вести.Ru.

Скорее всего, речь идет о сервисе подписки на новости от ведущих мировых изданий стоимостью 10 долларов в месяц. Не исключено, что анонсируют и видеосервис, аналогичный Netflix — для него по заказу Apple уже давно снимаются сериалы и телешоу. Ранее сообщалось, что Apple ориентировала партнеров — киностудии и телесети — на запуск интернет-кинотеатра в апреле 2019-го.

Apple часто проводила презентации в конце марта, при этом они, как правило, были посвящены новым устройствам. В этот раз, возможно, ограничатся сервисами: источники BuzzFeed говорят, что ждать 25 марта анонса второго поколения AirPods или нового iPad mini не стоит.

Кроме того, нельзя полностью исключать переноса презентации на более поздний срок. Дело в том, что многие издания не устраивают предложенные Apple в новом новостном сервисе финансовые условия. Компания считает, что ей причитается половина выручки (вторую поделят издания, основываясь на числе просмотров их новостей в сервисе), и не готова делиться со СМИ данными пользователей.

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