В Казахстане будут бороться с "черной археологией"

Проблема "черных археологов" очень актуальна, и ситуация на сегодня неуправляема.

В Казахстане объявят войну "черным археологам". Уже в обозримом будущем в стране ужесточат получение лицензий на такие работы. Об этом заявил на пленарном заседании Мажилиса министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Палата в первом чтении одобрила соответствующий законопроект и сопутствующие ему поправки. Министр объяснил, что проблема "черных археологов" очень актуальна, и ситуация на сегодня неуправляема. Требования к получению специальной лицензии - мягкие. Отсутствует в стране и механизм контроля найденных артефактов.

- Нет у нас механизма контроля, что было найдено. Частные археологические экспедиции выезжают, а куда они потом артефакты сдают, где применяют, мы не знаем. Многие уникальные артефакты мы теряем. Поэтому хотели бы в законе более жестко пойти и пресечь эти явления, если вы поддержите. Нам нужно эту норму ввести, чтобы археологические экспедиции проходили через музеи. Тогда музеи будут следить за тем, чем занимаются эти археологические группы, - сказал министр.

Помимо прочего, новым законопроектом предусмотрено создание системы госрегулирования общественных отношений в области охраны, изучения, сохранения, использования и популяризации объектов историко-культурного наследия. Также определяется порядок признания таких объектов памятниками истории и культуры. Если раньше их объявляли таковым со дня обнаружения, то теперь они будут вноситься в предварительный список. И только после необходимых экспертиз, которые могут длиться до трех лет, а в исключительных случаях и до пяти, будут признаваться памятниками, либо исключаться из списка.

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