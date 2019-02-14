Препарат, способный вызвать остановку сердца, продают в казахстанских аптеках

Об опасности впервые заявили французские специалисты.

В казахстанских аптеках продают опасный к применению препарат. О возможных последствиях для здоровья пациентов заявили сами производители "Эреспала". Лекарство востребовано у больных астмой и заболеваниями дыхательных путей. Как показали последние исследования, "Эреспал" способен вызвать нарушения работы сердца, вплоть до его остановки. Об этом телеканалу "Астана" заявили в национальном Центре экспертизы лекарственных средств, передает Zakon.kz.

К слову, этот препарат изымают с прилавков французских аптек. Вопрос решается и в соседней России. В Казахстане опасное лекарство все еще в продаже. В этом убедились корреспонденты телеканала.

Об опасности "Эреспала" впервые заявили французские специалисты Национального агентства по безопасности лекарственных средств и товаров для здоровья. Об этом пишут российские СМИ. Сама Франция является производителем препарата. Ученые выяснили, что лекарство может вызвать нарушения сердечного ритма. Результаты исследования опубликовало казахстанское представительство фармкомпании "Сервье". Они владельцы регистрационного удостоверения препарата.

- Для пациентов, которые в настоящий момент получают терапию, существует низкий риск развития нарушений сердечного ритма. Пациенту следует прекратить лечение лекарственным препаратом и проконсультироваться со своим лечащим врачом, который при необходимости назначит альтернативные методы лечения, - сообщили в ТОО "Сервье Казахстан".

Кстати, в государственном реестре лекарственных средств "Эреспал" сегодня имеет статус "перерегистрация". То есть по правилам оно не подлежит реализации. В национальном же Центре экспертизы лекарственных средств пояснили, что данный факт никак не связан с новыми результатами исследования препарата.

- У нас есть определенная цикличность, определенная периодичность. Регистрационное удостоверение выдается на определенный срок. Когда он заканчивается, препарат идет на перерегистрацию. Это - совершенно не связанные вещи, - рассказал замруководителя центра по фармнадзору и мониторингу побочных действий лекарственных средств и медизделий НЦЭЛС МЗ РК Малик Абдрахманов.

Тем временем, на официальном сайте компании-производителя сообщается, что сейчас уже обсуждается порядок изъятия препарата с Министерством здравоохранения. Пока опасное лекарство всё ещё в свободном доступе.

- Отзыв препарата инициирован самим производителем. Если будут данные, подтверждающие небезопасное использование препаратов, а они относятся к бронхолитикам, то к другим производителям с таким же веществом, будут приняты соответствующие меры. Препарат отзывается конкретно по очень серьезному побочному действию, Удлинение интервала на кардиограмме. Возможны перебои в работе сердца, и до смертельных случаев, - отметил Малик Абдрахманов.

По данным специалистов, вслед за "Эреспалом" уйти с фармрынка Казахстана могут и другие препараты, в составе которых имеется фенспирид. Пока же компания-производитель советует пациентам, которые уже принимают препарат, отказаться от терапии и на всякий случай проконсультироваться с врачом.

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