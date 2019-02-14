Важные шаги в укреплении благосостояния народа назвал пресс-секретарь Президента

Пакет предлагаемых мер по расширению социальной поддержки населения прокомментировал пресс-секретарь президента.

Глава государства всегда подчеркивал важность эффективной реализации мер по модернизации социальной сферы и оказанию поддержки уязвимым слоям населения, сообщил пресс-секретарь Президента РК Айдос Укибай, передает Zakon.kz.

"Важным шагом в этом направлении стало создание по поручению Президента в начале февраля рабочей группы по повышению доходов и улучшению качества жизни граждан страны, в том числе по усилению мер поддержки многодетных семей. Нурсултан Назарбаев поставил перед рабочей группой задачи по разработке конкретных механизмов и изысканию дополнительных резервов в республиканском бюджете для решения проблемных вопросов данной категории граждан", - подчеркнул пресс-секретарь Президента Казахстана.

Он сообщил, в чем заключается пакет предлагаемых мер по расширению социальной поддержки населения.

"В первую очередь глава государства поручил принять меры по упрощению доступа к получению адресной социальной помощи и усовершенствованию механизмов выплаты пособий для многодетных семей, а также рассмотреть возможность увеличения доступности муниципального арендного жилья для особо нуждающихся многодетных семей. При этом центральные и местные исполнительные органы, акимы регионов должны осуществлять надлежащий контроль в этой сфере. Наряду с этим Нурсултан Назарбаев также указал на необходимость пересмотра приоритетов бюджетных расходов всех уровней с акцентом на обеспечение роста благосостояния казахстанцев. К примеру, некоторые главы регионов и городов республиканского значения уже изыскали дополнительные возможности и резервы для оказания конкретной помощи многодетным семьям и другим нуждающимся гражданам", - рассказал Айдос Укибай.

"Думаю, что эта работа будет продолжена при активном участии всех профильных государственных и общественных структур. В свою очередь Администрация Президента будет строго отслеживать ход выполнения задач, поставленных главой государства", - подчеркнул пресс-секретарь.

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