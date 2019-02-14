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В Туркестане заложили фундамент Восточной бани

С рабочей поездкой в регион прибыл Аскар Мамин.

Фото : пресс-служба акима Туркестанской области14 февраля 2019, 18:44

В ходе визита первого заместителя премьер-министра РК Аскара Мамина в Туркестанскую область состоялась церемония заложения фундамента восточной бани, которую возведут в областном центре, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

В церемонии приняли участие первый вице-премьер А. Мамин, аким Туркестанской области Ж. Туймебаев, аким Кызылординской области К. Кушербаев, а также заместители глав регионов, представители нацкомпаний и инвесторы.

А. Мамин поздравил присутствующих с этим событием и поручил обеспечить качество строительных работ и своевременное их завершение.

Отметим, восточную баню возведут в форме исторической архитектуры. Заказчик объекта - акимат Кызылординской области. Площадь восточной бани составит 1730 кв. метров. Подрядчик - ТОО "БАК-БЕРЕКЕ". Строительство новой восточной бани планируется завершить в октябре 2019 года.


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