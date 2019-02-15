Алматинские коммунальщики ищут украденные люки

Лишь единицы водоканалу получается вернуть целыми.

Алматинские коммунальщики нагрянули с рейдами в пункты приема металла, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Пойти по таким точкам специалисты были вынуждены. Виной тому массовые кражи канализационных люков и решеток. Иногда за день, говорят в горводоканале, с алматинских улиц и переулков бесследно исчезает до сотни чугунных крышек, и лишь единицы удается найти и вернуть на место. Больше всего коммунальщики беспокоятся за горожан и автомобилистов, которые могут оказаться в открытых колодцах.

Новые люки на одной из улиц алматинские коммунальщики установили всего несколько дней назад. Теперь вновь зияют черные дыры. Если днем отсутствие решеток на ливневках еще можно заметить, то с наступлением темноты они становятся настоящими ловушками для горожан. Уйти под землю можно полностью.

Специалисты говорят, что кражи происходят практически ежедневно. Как бороться с массовым воровством люков в водоканале уже не знают. Пробовали даже заменить все чугунные крышки на пластиковые, но все равно ничего не получилось. Их тоже скручивают.

Данияр Саутов, инженер ГКП "Алматы су":

- Ворованные люки мы крайне редко находим. Нам проще не ждать и установить новые, чтобы не произошло что-нибудь. Наши обходчики ежедневно дежурят и следят за люками, и, если мы видим его отсутствие, к примеру, крышки или всего основания, сразу же меняем. В последнее время кражи стали все чаще.

По подсчетам коммунальщиков, в Алматы сейчас больше 200 тысяч люков. За год с улиц исчезает до 700 штук. Большая часть чугунных "блинов" в собственности горводоканала. Там заявляют, что из-за постоянных краж убытки компании уже исчисляются миллионами.

Серик Шагиров, официальный представитель ГКП "Алматы су":

- В среднем люк продать предприимчивым гражданам обходится в 25 000 тенге, а нам, предприятию, он обходится гораздо дороже. Это же выезд, это обратное бетонирование и установка соответствующая. Раньше мы грешили только на пункты приема металла, сейчас по факту и, скорее всего, большая часть крышек круглых и люков кочует в частном секторе.

Такие пункты приема металлолома, а в Алматы их сейчас сотни, коммунальщики проверяют еженедельно. Говорят, найти целые крышки и решетки там не всегда удается. Их тут же разбивают и сдают по частям. Не пугают приемщиков ни рейды, ни штрафы.

В точках сбыта металла найти краденые люки коммунальщикам не удалось. Специалисты уверены, что сдают казенный инвентарь в основном ночью и почти сразу же стараются от него избавиться. Лишь единицы водоканалу получается вернуть целыми. Большую часть крышек приходится выбрасывать.

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