Запрещенные продукты продавали в школьных столовых Алматинской области

По выявленным нарушениям на ответственных лиц наложено 11 штрафов на общую сумму 372775 тенге.

В Алматинской области в 2018 году при проверке в столовых школ, детских садов установлены факты изготовления и реализации запрещенной продукции, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДООЗ области.

В частности нарушения были установлены:

в Талгарском районе в столовых средних школ № 17, № 23 реализация фаст-фудов (гамбургеров, хот-догов, пиццы);

в городе Капшагай в столовой средней школы № 5 с дошкольным мини-центром реализация кондитерских изделий - шоколадов ("Сникерс", "Кит-Кат", "Милки-Уэй"), в буфете средней школы № 6 сладости в потребительских упаковках (шоколады, печенья, кексы), в столовой средней школы № 2 изготовление и реализация фаст-фудов;

в городе Талдыкорган в столовых средних школ № 5, № 21 реализация кремово-кондитерских и кулинарных изделий (пирожные) и сладости в потребительских упаковках, огурцы консервированные домашнего приготовления, субпродукты и сладкие безалкогольные напитки, в столовых средних школ № 12, № 13 жаренные блины, острые соусы, кетчуп, в пищеблоке детского сада № 42 допускается использование сметаны без термической обработки.

По выявленным нарушениям на ответственных лиц наложено 11 штрафов на общую сумму 372775 тенге, запрещенная продукция была изъята из реализации и выдано 11 предписаний об устранении нарушений требований законодательства РК в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Вместе с тем с арендаторами столовых школ была проведена разъяснительная работа.

Одновременно обращаем внимание жителей, родителей и учащихся, при установлении фактов реализации запрещенных продуктов в школьных столовых вы вправе обращаться в Департамент охраны общественного здоровья Алматинской области (адрес: город Талдыкорган, улица Сланова 85А) и его территориальные подразделения или на электронный адрес almobldkgsen@mail.online.kz.

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