В Минобразования хотят бороться с распространением видео драк школьников

В Казахстане участились случаи драк и издевательств над школьниками.

Школьникам будут показывать места лишения свободы для профилактики подростковой преступности. В министерстве образования также хотят бороться с распространением в социальных сетях видео с насильственными действиями, пишет Sputnik.

В Минобразования решили пересмотреть все дела за минувшие четыре месяца, на которые комиссия по делам несовершеннолетних давала отказ на рассмотрение жалобы.

"Судьбу детей ломать никто не собирается, но меры профилактического характера будем применять. По одной из программ вполне возможно, что группе из двух-трех человек будут показывать места заключения. Чтобы они видели, куда они попадут, если будут продолжать так делать", - заявил министр образования Ерлан Сагадиев на расширенном заседании коллегии ведомства.

С его слов, проект начнется в пилотном режиме в этом году. Программу поддерживает министерство внутренних дел, отметил Сагадиев.

В 2019 году Минобразования начнет публично высказывать свои предложения по увольнению директоров школ, где происходят драки и издевательства над детьми, подчеркнул министр.

В министерстве также хотят бороться с распространением в социальных сетях видео с насильственными действиями.

"Должен быть прямой контакт психологов, учителей, которые видят негатив, гуляющий в соцсетях, с министерством информации и коммуникаций. Чтобы сразу отключались (видео) на YouTube и так далее", - сказал Сагадиев.

В Казахстане участились случаи драк и издевательств над школьниками. Ранее в Караганде несколько подростков избили 11-летнего мальчика за отказ уступить место, в Туркестанской области группа школьников издевалась над учениками младших классов.

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