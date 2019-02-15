О повышении зарплат медработникам рассказал Биртанов

Ежегодно видится небольшая динамика как по врачам, так и по медсестрам - министр.

На расширенной коллегии Министерства здравоохранения глава ведомства Елжан Биртанов рассказал о ситуации с заработными платами медицинских работников, передает Zakon.kz.

"Что касается зарплаты, в целом, мы видим положительную динамику увеличения зарплаты. Мы в конце прошлого года провели детальный тщательный анализ, практически со всех госорганизаций мы собрали данные, кто сколько получает. Видим, что средняя фактическая зарплата врача составила 142 тысячи в 2018 году. Ежегодно видится небольшая динамика как по врачам, так и по медсестрам", - сказал министр.

По его словам, был даже проведен анализ в разрезе специальностей.

"Видим, что наибольшая сегодня зарплата у врачей ПМСП (первичная медико-санитарная помощь), чего мы собственно и добивались и будем добиваться. Мы считаем, что работники ПМСП должны получать самую большую зарплату. И их роль должна быть наиболее активной в системе здравоохранения", - отметил Биртанов.

Он считает, что надо обратить внимание на то, что зарплаты непрофильных сфер - руководство клиник и экономического блока - превышают зарплаты врачей.

"Здесь, я думаю, есть небольшие резервы для нас. Почему мы говорим об оптимизации, особенно стационаров. Мы говорим о том, что у нас слишком много больниц, коек достаточно, но слишком много больниц. И оптимизация именно больниц позволит нам существенные средства административных затрат высвободить", - подытожил министр.

Также, по его словам, в рамках реализации поручения главы государства по повышению заработной платы участковым медработникам был утвержден приказ Минздрава, предусматривающий механизм 20% повышения заработной платы.

"Утверждена учебная программа и график обучения новым подходам управления заболеваниям и на сегодняшний день обучено свыше 5,3 тыс. медработников и планируется до конца этого года обучить 100% медицинских работников, на повышение зарплаты работникам ПМСП выделено 5,3 млрд тенге, на повышение зарплаты низкооплачиваемым работникам медицинских организаций выделено 27,1 млрд тенге", - сказал Елжан Биртанов.

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