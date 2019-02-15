Прошла неформальная коллегия департамента АДГСПК, где подвели итоги

Мероприятие прошло в необычном формате.

Фото : Департамент Агентства РК по делам государственной службы и противодейс

В Алматы Департамент Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции обсудил итоги прошедшего года и перспективы деятельности на 2019 год, сообщает пресс-служба департамента.

Особенностью нынешнего мероприятия стало изменение формата его проведения. Формат был выбран необычным - доклады велись в форме дискуссий с представителями Департамента, членами СМГ, Совета по этике, международных организаций, Алматинского филиала партии Нұр Отан, филиала отраслевого профессионального союза работников среднего и малого бизнеса "Yntimaq" по г.Алматы и руководителями проектных офисов "Алматы Адалдық Алаңы" "Саналы ұрпақ".

На встрече обсудили процессы изменений работы по цифровизации государственных услуг, защиты прав бизнеса и предпринимательства, снижению бытовой коррупции и переработок государственных служащих, соблюдения ими этических норм, а также нововведения на государственной службе.

Во время встречи Данияр Таумұрат рассказал о перспективах карьерного роста госслужащих, отметив, что по итогам 2018 года большая часть госслужащих занимавших нижестоящие должности продвинулись на вышестоящие должности, что говорит о положительной динамике реализации принципа меротократии. Спикером также было отмечено о снижении текучести кадров на госслужбе, о прозрачности отбора на госслужбу, о внедрении новой системе оплаты труда для госслужащих акимата города Алматы по факторно-бальной шкале, что предусматривает рост заработной платы административных госслужащих и ее привязку к результатам работы.

В ходе встречи были выработаны конструктивные предложения по совершенствованию деятельности Департамента на предстоящий период.

В дальнейшем Департамент не только продолжит проведения такого формата встречи с общественностью, но расширит круг участников с приглашением отдельных госорганов.

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