Безымянный поселок в ВКО станет частью областного центра

Восемь лет назад усть-каменогорцы получили здесь заветные земельные участки.

На востоке Казахстана прямо под Усть-Каменогорском недавно обнаружили безымянный населенный пункт, сообщает "Хабар 24".

Во время традиционных отчетов акима областного центра люди обратились к нему с жалобой. Получив когда-то участки в пригороде, люди застроили их. Но никаких коммуникаций к их домам так никто и не провел. После встречи с градоначальником дело сдвинулось с мертвой точки.

На картах не сыщешь, в поисковиках не найдешь. У поселка на окраине Усть-Каменогорска даже названия нет. А значит, у его обитателей нет адреса. Люди не могут воспользоваться услугами почты, сюда не ходят автобусы, не хотят ехать таксисты. "Скорую" вызвать тоже не получается.

С виду обычный населенный пункт. Восемь лет назад усть-каменогорцы получили здесь заветные земельные участки. Построили около сотни домов. Только привычных табличек с указателями улиц на них нет. Впрочем, как нет и благ цивилизации. На весь поселок одна колонка с водой. Зато частных трансформаторов целых четырнадцать. За электричество, поступающее с постоянными перебоями, еще и платить приходится за каждый киловатт на 5 тенге больше, чем в городе. Все эти проблемы на встрече с акимом областного центра озвучили жители поселка.

Обращение к руководству города оказалось эффективным. Впервые за эти восемь лет жители безымянного поселка узнали, каково это, когда чистят снег на улицах. Получили обещание, что к весне им сделают гравийную дорогу. В планах – решить проблемы с водо- и электроснабжением.

"На сегодняшний день даны нам поручения, будем отрабатывать. Сейчас будем проводить техническое обследование электрических сетей. Разговор идет о том, что света мало, поэтому техобследование и делаем. После этого по воде точно так же сделаем техническое обоснование. Сколько это будет стоить затрат, сколько денежных средств. И после этого, конечно, будем принимать решение, что и как делать", - говорит заместитель акима города Усть-Каменогорск Тамара Рахимжанова.

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