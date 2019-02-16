Страна в Африке осталась без электричества
Это отключение стало четвертым за два года.
Фото : pixabay.com16 февраля 2019, 13:36
Министерство водных ресурсов, ирригации и электрификации Судана сообщило о полном отключении страны от электричества, передает Al Arabiya.
Отключение от электросети произошло в пятницу, 15 февраля, вечером. Отмечается, что на данный момент инженеры и техники восстанавливают работу системы.
Это отключение стало четвертым за два года. В начале 2018 года страна оставалась без электричества дважды, такое же произошло в январе 2019 года.
Судан и Египет реализуют совместный проект по созданию единой энергетической сети мощностью 300 МВт.
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