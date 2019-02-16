Штормовое предупреждение объявили в трех областях Казахстана

В Астане также ожидается резкое изменение погодных условий.

В трех областях Казахстана синоптики объявили штормовое предупреждение, передает Zakon.kz со ссылкой на Казгидромет.

17-18 февраля в Жамбылской области местами ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с, днем 17, ночью 18 февраля порывы 23-28 м/с, на юго-западе области 30 м/с и более. Местами ожидаются туман, гололед.

В Таразе днем 17, ночью 18 февраля ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с, временами 23-28 м/с. Временами ожидается туман.

17 февраля в Туркестанской области местами ожидаются туман, гололед, днем сильные осадки. Ветер юго-западный ночью местами, днем на большей части 15-20 м/с, местами порывы 23-28 м/с, на горных перевалах 30 м/с и более.

17 февраля в Акмолинской области местами ожидаются осадки (преимущественно снег), метель, туман, гололед. Ветер южный, юго-западный местами 15-20 м/с.

В Астане 17 февраля ожидаются осадки (преимущественно снег), туман, гололед. Вероятность шторма 85-90%.

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