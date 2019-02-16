Казахстанские миротворцы готовятся к отправке в Ливан

Эта миссия важна для страны. Казахстан давно снискал славу страны-миротворца.

В учебном центре "Илийский" Алматинской области продолжается усиленная подготовка казахстанских военных. В апреле они отправятся в Ливан в составе второй миротворческой миссии. Они заменят первопроходцев, которые находятся там с ноября, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Almaty.tv.

Первое, о чем стоит сказать - в миротворческую миссию отправляются исключительно воины-контрактники. И желающих отправиться на Ближний Восток действительно было много. Заявки подали около 200 человек. Но ровно половина из них отсеялась, так как требования достаточно высокие: крепкое здоровье (полугодичное пребывание в абсолютно других климатических условиях может выдержать не каждый) и психическая устойчивость.

Кстати, женщин в составе миротворческой роты пока нет. После отбора остались самые подготовленные. Именно они сейчас находятся на полигоне в Алматинской области. Там ко всему прочему миротворцы подтянули знание английского. Занимались солдаты по 6 часов в день.

В учебном центре "Илийский" подъем в 6 утра. Бег, стрельба. Здесь солдаты сконцентрированы только на выполнении задач. Причем на полигоне они будут находиться вплоть до отправки в Ливан. Отгул предоставляется лишь раз в неделю.

На практике отрабатывают службу на блокпостах. Вот, к примеру, обыскивают машину. При необходимости солдаты могут разобрать автомобиль по частям за считанные минуты. Ведь в Ливане через закрепленный за ротой участок могут попытаться провезти взрывчатые вещества. Собственно, задача нашего полка сохранить хрупкий мир в этой ближневосточной стране, организовывать наблюдательные посты, а также помогать ливанским вооруженным силам. Правда, только по необходимости.

"То есть личный состав будет нести службу на блокпосте. Будут заступать наряды по охране базового лагеря, а также будут выходить на патрулирование местности. Базовый лагерь — это то место, где непосредственно подразделение будет располагаться. Блокпост — это участок границы, проход и проезд машин. То есть на блокпосте проверяются все люди, которые проходят через этот блокпост, все машины досматриваются, если есть какая-то определенная ориентировка на машину или людей, то это все на этом блокпосте проверяется и задерживается", - рассказывает заместитель командира роты казахстанского миротворческого полка Жигер Аипов.

Солдатам нужно быть готовыми ко всему, учитывая географическое положение страны.

Последнее крупное вооруженное столкновение на израильско-ливанской границе произошло в 2006 году. Сейчас обстановка в стране спокойная благодаря балансу во власти. Президент в Ливане - христианин, премьер-министр - мусульманин, а председатель парламента - мусульманин-шиит. Обострения случаются, но не выливаются в гражданскую войну. Опасения вызывают отношения соседей по региону, ведь в случае чего наносить удары по Сирии Израиль будет через воздушное пространство Ливана.

"На сегодняшний день резко обострились отношения между Израилем и Ираном. И иранские представители много говорили, что они не потерпят, что Израиль наносит удары по иранским объектам Сирии. Израиль в свою очередь говорит, что Иран должен покинуть Сирию, потому что Игила уже нет, и можно, соответственно, оставить Сирию, но в то же время утверждает, что Иран строит базы на территории Сирии. Которые Иран в свою очередь уничтожает. Поэтому война, собственно, идет. И риск заключается в том, что эта война всегда имеет определенную такую нехорошую перспективу - перерасти в некий глобальный конфликт. Конечно, в первую очередь, с участием Ирана и Израиля", - говорит политолог Султан Акимбеков.

Не обойти стороной и материальный вопрос. Ведь в Ливане военным можно еще и хорошо заработать. Оплата зависит от должности, но всегда умножается на три. Если здесь контрактник получает 100 000 тенге, то там будет 300 000. Предусмотрены также и выплаты от ООН - около 1 410 долларов в месяц. Есть еще и суточные - 2 доллара ежедневно. Однако привлекает бойцов, как оказалось, вовсе не оплата.

"Долг и обязанность каждого солдата - исполнять те команды, которые ему поступили. Каждый солдат осознанно идет на эту миссию. Чтобы служить во имя мира и во имя сохранения мира во всем мире. Для нас это еще и бесценный опыт, конечно, в проведении миротворческих операций. В составе подразделения", - говорит заместитель командира роты казахстанского миротворческого полка Жигер Аипов.

Не менее важна эта миссия и для страны. Ведь Казахстан давно снискал славу страны-миротворца.

"Мы находимся достаточно далеко от любых процессов, то есть территориально мы находимся далеко, и в тоже время мы беспокоимся по поводу возможного развития событий на южном нашем направлении и т.д. Поэтому, естественно, этот шаг он символический, потому что не очень многочисленный. Но в тоже время он дает возможность продемонстрировать свою готовность внести свой вклад в общее дело", - считает политолог Султан Акимбеков.

"Надо еще такой момент учитывать, что Вооруженные силы они развиваются, вкладываются определенные деньги бюджетные, идет перевооружение покупается современная авиация, современные комплексы для сухопутных войск. Соответственно армия сама по себе развивается. И армия развивается не только технически, идет еще и процесс внутри армии, в плане ее административного развития", - говорит военный журналист Григорий Беденко.

Спецборт со ста казахстанскими военными отправится в Ливан в апреле. Нести службу миротворцы будут в составе индийского батальона, но под флагом Казахстана и под эгидой ООН.

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