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Более 3 тыс. нарушений ПДД выявили полицейские Астаны за два дня

В рамках ОПМ был проведен ряд рейдовых и профилактических мероприятий.

Фото : Пресс-служба ДП города Алматы17 февраля 2019, 20:17

В Астане подвели итоги ОПМ "Безопасная дорога", сообщает Zakon.kz со ссылкой на Управление местной полицейской службы ДП города Астаны.

С целью повышения транспортной дисциплины среди водителей и снижения количества ДТП, сотрудниками управления местной полицейской службой департамента полиции города Астана в период с 14 по 16 февраля текущего года проводилось оперативно-профилактическое мероприятие "Безопасная дорога".

В рамках ОПМ был проведен ряд рейдовых и профилактических мероприятий.

Особое внимание полицейские уделили выявлению и пресечению нарушений, связанных с управлением автомобилем в нетрезвом состоянии, правилами встречного разъезда, маневрирования, проезда перекрестков и пешеходных переходов.

По итогам ОПМ сотрудниками полиции выявлено около 3000 нарушений ПДД. Из них: свыше 1800 нарушений за превышение установленной скорости движения, около 90 фактов за несоблюдение правил пользования ремнями безопасности, около 60 фактов за пользование водителями транспортных средств телефоном или радиостанцией, около 200 фактов за нарушение правил движения пешеходами и иными участниками дорожного движения, около 10 фактов за управление водителями транспортных средств в состоянии опьянения.


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