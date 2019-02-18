В Сети обнаружили китайскую базу данных слежки за 2,6 млн человек

В базу данных попадали GPS-координаты и результаты распознавания лиц. Большинство попавших в нее - уйгуры

Эксперт по кибербезопасности Виктор Геверс из некоммерческой организации GDI Foundation обнаружил в свободном доступе базу данных, в которой китайские власти собирали персональные данные почти 2,6 млн жителей Синьцзян-Уйгурского автономного района, сообщает РБК со ссылкой на Financial Times.

В базу в режиме реального времени попадали фотографии и данные о местоположении, именах, идентификационных номерах, домашних адресах, работодателях. Геверс полагает, что в качестве источника данных широко использовались камеры наблюдение в комплексе с системой распознавания лиц. По его словам, только за одни сутки было собрано почти 6,7 млн GPS-координат. Многие из тех, чьи данные попали в базу, являются уйгурами.

Вела базу данных китайская компания SenseNets. В течение полугода база была в свободном доступе, однако после запроса в SenseNets эта уязвимость была ликвидирована. "Эта база данных используется аффилированными с правительством структурами для отслеживания меньшинств", - рассказал изданию Боб Дьяченко из Security Discovery, консалтинговой компании, которая ранее работала с Геверсом. SenseNets на своем веб-сайте рассказала, как помогла полиции в южной провинции Гуандун выдвинуть обвинения против людей, участвующих в незаконных собраниях (часто используемый эвфемизм для обозначения политических протестов), отмечает газета.

Кроме систем тотальной слежки в Синьцзян-Уйгурском автономном районе китайские власти организовали там большое количество лагерей. Об этом в августе 2018 года во время заседания Управления Верховного комиссара ООН по правам человека заявил член Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации Гэй Макдугалл. По его словам, более 1 млн этнических уйгуров в Китае содержатся в местах, напоминающих "огромный лагерь для интернированных, информация о котором содержится в секретности".

По утверждению Макдугалла, еще 2 млн уйгуров и других представителей мусульманских меньшинств отправляются в "политические лагеря для идеологической обработки". Присутствующая на заседании китайская делегация примерно из 50 чиновников никак не прокомментировала эту информацию.

В феврале 2019 года телекомпания CNN сообщила, что тысячи мусульман-уйгуров содержатся в так называемых политических образовательных лагерях в регионе Синьцзян. Ссылаясь на Radio Free Asia, телеканал отмечал, что, по последним данным, в лагеря были отправлены не менее 120 тыс. уйгуров. Уйгуры - тюркский народ, населяющий Синьцзян-Уйгурский автономный регион КНР, в основном исповедуют ислам. Как отмечает CNN, китайские власти проводят в считающемся неблагонадежным регионе кампании против "терроризма, сепаратизма и религиозного экстремизма".

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