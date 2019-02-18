Казахстанские конструкторы могут попасть в книгу рекордов Гиннеса

Свое творение разработчики оценивают в несколько миллионов тенге.

В книгу рекордов Гиннеса могут попасть и казахстанские конструкторы. Объект из тысячи покрышек, капотов и дверей строят в Шымкенте. Все нужные детали молодые ребята собирают на улице. Свой коммерческий проект они оценивают в несколько миллионов тенге. Шымкентские умельцы создают из автохлама настоящие шедевры, сообщает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Необычное судно привлекает внимание жителей и гостей Павлодара. Единственный в городе двухэтажный плавучий дом был создан специально для активного отдыха заядлых рыбаков. Здесь есть все: зал, гостиная, кухня, спальня, баня, конференц-зал и даже собственный бар. Судно отапливается двумя мощными генераторами. На борту также есть газ, холодная и горячая вода.

- Здесь находится рубка. Капитанский мостик. Пульт управления на два двигателя. Видео контроль, круговой обзор. То есть видеокамера смонтирована, чтобы труднодоступные зоны просматривались, - сказал конструктор Андрей Сухоносенко.

Плавучий дом построил местный конструктор-любитель Андрей Сухоносенко по заказу своего приятеля. Проектировал уютное и функциональное жилище сам Андрей. На создание "судна" ушел год. Бюджет проекта держится в секрете. По течению реки плавучий дом способен разогнаться максимально до 12 километров в час. Такую же скорость развивает и против течения.

- Очень устойчивое судно. На ходу, если я сейчас не ошибаюсь 12 человек может находиться по законодательству. А в режиме стоянки в принципе 40-50 человек она спокойно удержит, - рассказал он.

По образованию Андрей радиотелемеханик. Но интерес к созданию эксклюзивных и креативных проектов помог стать ему конструктором-любителем. Мужчина ранее прославился тем, что изготавливал стальных гигантов из автохлама. В Шымкенте тоже есть подобные умельцы, которые создают настоящие шедевры из автомобилей и запчастей. К примеру, подержанный желтый "Mercedes-Benz" за 40 дней местные автомеханники превратили в 5-метрового робота из голливудского блокбастера - "Трансформеры". Из того же хлама собрали пришельца из нашумевшего фильма "Хищник". Рабочий офис тоже оформили в оригинальном стиле. Обставили мебелью из частей кузова немецких иномарок.

- Шесть месяцев ушло на работу. Офис мы оформили в стиле салона "Range Rover". Стол изготовили из передней части кузова "BMW", кресло из сидений "Mercedes-Benz", мусорный бак из распредвалов. 36 штук ушло Каждая стоит по 10 тысяч тенге. Вешалку сделали из коленвала. А люстру мы изготовили из 5-ти кубового блока "Mercedes", - рассказал Данияр Айнабеков.

Броневик шымкентские умельцы собрали из старой "Нивы". На работу ушло 40 дней. На крышу установили пулемет. Не настоящий конечно. Его тоже изготовили из автозапчастей.

Их коллеги по цеху в Алматы работают на авторазборе. Некоторые детали используют для создания необычных вещей. Свое дело называют любимым хобби. Сейчас трудятся над новым проектом: строят коммерческий объект из тысяч покрышек, десятков капотов и дверей автомобилей. Свое творение разработчики оценивают в несколько миллионов тенге. Но деньги - не главное. После окончания работ хотят пригласить комиссию, чтобы попасть в книгу рекордов Гиннеса.

- Более 1000 шин у нас ушло на данный момент. Мы их на вулканизациях собирали. Где-то бесплатно нам давали, а где-то пришлось платить за них. Крыша у нас из капотов. 108 штук ушло. Это около 3,5 миллионов тенге. Кроме этого, в строительстве использовали 55 автомобильных дверей. Это примерно 750 тысяч тенге, - поделился Айнабеков.

Необычным хобби увлекается и житель Алматинской области Куаныш Мухамеджанов. Он создает из автохлама и пластикового мусора гигантских роботов. Первых двух Куаныш собрал 2 года назад после того, как съездил в Тайланд и увидел там таких же стальных великанов.

- По СТО ходил, по авторазборам собирал металлолом ненужный. Скупал по цене металлолома. А на пластиковых роботов я уже пылесосы собирал, телевизоры, детские машинки. По родственникам собирал, а также принимал. За пиццу менял. Один пылесос – одна пицца, - отметил житель Алматинской области Куаныш Мухамеджанов.

Сейчас в коллекции Куаныша 15 роботов. Планирует усовершенствовать их, чтобы они святились и разговаривали. Намерен довести число гигантов до 40. А в будущем изобретатель планирует открыть тематический парк для детей.

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