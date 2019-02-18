Гонщик "Астаны" выиграл "Тур Прованса"

Заключительный, 4-й этап "Тура Прованса" стартовал в Авиньоне и финишировал в Экс-ан-Провансе через 162,2 км.

В по-настоящему драматичном финале "Тура Прованса" гонщик команды "Астана" Горка Исагирре одержал итоговую победу в генеральной классификации французской многодневки. Об этом сообщается на сайте команды, передает Zakon.kz.

После финиша заключительного, 4-го этапа на улицах Экс-ан-Прованса капитана казахстанской команды и австралийца Саймона Кларка разделили всего несколько десятых долей секунды, которые, впрочем, оказались в пользу Горки Исагирре. Таким образом, "Астана" отпраздновала третью подряд победу в общем зачете многодневных гонок после триумфа Йона Исагирре на "Вуэльте Валенсии" и победы Луиса Леона Санчеса на "Вуэльте Мурсии".

- Сегодня была очень трудная гонка. В финале я ощущал большое давление и стресс, потому что не знал, что у Саймона Кларка такое же время, как и у меня. К счастью, разницы все же хватило для того, чтобы победа досталась мне. Я очень рад этой победе, потому что все четыре дня здесь, на "Туре Прованса" получились крайне тяжелыми. Я хочу поблагодарить своих товарищей по команде и весь персонал за поддержку по ходу этой гонки. У меня получился великолепный дебют в составе "Астаны"! – сказал Горка Исагирре.

Заключительный, 4-й этап "Тура Прованса" стартовал в Авиньоне и финишировал в Экс-ан-Провансе через 162,2 км. Борьба шла буквально на каждом километре дистанции и на каждом промежуточном спринте, где разыгрывались бонусные секунды. К финальным километрам еще ничего не было понятно. Финальный спринт и победу на этапе завоевал немецкий гонщик Джон Дегенкольб. Австралиец Саймон Кларк стал вторым, практически сравнявшись с Горкой Исагирре по времени. Но, все же, этого оказалось недостаточно для того, чтобы победа досталась австралийцу. Ну, а Горка Исагирре финишировал 12-м с тем же временем, что и победитель этапа, и этот результат привел капитана "Астаны" к победе в общем зачете "Тура Прованса". Второе место занял Саймон Кларк, а тройку призеров генеральной классификации замкнул француз Тони Галлопан.

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