Назначен новый аким столичного района Сарыарка

Им стал Ергали Егемберды.

Акимом района Сарыарка назначен Ергали Егемберды, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.

Бахыт Султанов предложил городскому маслихату утвердить в должности акима района Сарыарка Ергали Егемберды. Кандидатура была поддержана депутатами единогласно. Аким столицы поздравил Ергали Егемберды с назначением, отметив его профессиональный опыт работы в регионах и в центральных государственных органах страны.

"Ергали Егемберды имеет большой опыт государственной службы. Он проявил себя как ответственный и грамотный руководитель. Я думаю, что новый аким справится с поставленными задачами", – сказал Бахыт Султанов.

Егемберды Ергали Куандыкулы родился в 1977 году в городе Чимкенте.

Окончил Казахскую государственную юридическую академию, Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева, Бостонский университет (США). Выпускник программы "Болашак", магистр государственного управления. Кандидат политических наук.

Трудовую деятельность начал в акимате города Астаны главным специалистом департамента финансов в 1998 году.

С 2000 года по 2004 год – главный специалист государственно-правового отдела аппарата акима города Астаны, начальник отдела СЭЗ "Астана – новый город", заместитель начальника столичного управления торговли, заместитель начальника департамента жилья Астаны.

С 2004 года по 2006 год – заместитель акима района Сарыарка города Астаны.

В 2006 году назначен начальником управления по выдаче разовых талонов Карагандинской области.

В 2007 году – заместитель акима города Караганды. В 2008 году – аким района Казыбек би города Караганды.

С 2009 года по 2010 год – руководитель аппарата акима Карагандинской области.

С 2010 года по 2012 год – главный инспектор Отдела организационной работы и территориального развития Канцелярии Премьер-министра Республики Казахстан.

В 2012 году – руководитель аппарата Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

С 2012 года по 2014 год – вице-министр труда и социальной защиты Республики Казахстан.

С 2014 по 2017 год – вице-министр здравоохранения и социального развития Республики Казахстан.

С 2017 года по 2018 год – руководитель управления экономики и бюджетного планирования Астаны.

С 2018 года по 2019 год – государственный инспектор Отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан.

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