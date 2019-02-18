В Туркестанской области снижены тарифы на 59 видов услуг

Население сможет сэкономить более 3 млрд тенге.

В рамках поручения главы государства в области снижены тарифы на 59 видов услуг. Сниженные тарифы введены в действие с 1 января текущего года. В результате, население области сэкономит 3,04 млрд. тенге на оплате коммунальных услуг. Об этом на прошедшем брифинге в Региональной службе коммуникаций сообщил заместитель начальника департамента Агентства по регулированию естественных монополий по Туркестанской области Кымбат Бейсенов, передает пресс-служба акима Туркестанской области.

По словам спикера, тариф на транспортировку электроэнергии с 1 января 2019 года снизился на 10,2%, с 7, 38 до 6,64 тенге. Снижение конечного тарифа за счет снижения тарифов на транспортировку составит 6,8%. Кроме того, с 1 января 2019 года снижена плата за повторное подключение электроэнергии на 40%.

Наряду с этим, Бейсенов отметил, что с 1 января текущего года за счет снижения цен на транспортировку природного газа для населения области тариф на газ снизится на 5.8. Для физических лиц тариф за кубометр газа составит 32,47 тенге, а для юридических лиц, обеспечивающих теплоснабжение — 28,27 тенге.

Вместе с тем, на сегодняшний день в области функционируют 6 государственных коммунальных предприятий, обеспечивающих централизованное теплоснабжение. От 1,4 до 24 процентов снизили тарифы предприятия, производящие тепловую энергию с использованием угля.

Кроме того, как стало известно, с октября прошлого года АО "Казпочта" взимает с потребителей комиссионные платежи за обработку бланков платежных квитанций при оплате коммунальных услуг в размере 150 тенге. В целях уменьшения размера указанного комиссионного платежа Департаментом проведена соответствующая работа. В результате, комиссионный платеж для физических лиц снижен до 50 тенге, а пенсионеры, инвалиды, ветераны ВОВ и приравненных к ним лица не будут оплачивать данную комиссию.

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