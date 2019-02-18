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Крупный мошенник, представлявшийся бизнесменом, задержан в Алматы

Своим жертвам он предлагал вложить деньги в якобы развитие совместного бизнеса.

Фото : pixabay.com18 февраля 2019, 11:16

Мужчина, подозреваемый в крупном мошенничестве, задержан в Алматы. При этом полицейские предполагают, что совершенных им преступлений могло быть больше, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу городского Департамента полиции.

Речь идет о 35-летнем жителе Алматинской области, чьи преступные действия в настоящее время органами внутренних дел квалифицируется ч.3 ст.190 УК РК "Мошенничество в особо крупном размере".

"В результате слаженных действий сотрудников нашего подразделения в кратчайшие сроки удалось установить и задержать подозреваемого, в отношении которого на сегодняшний день поступило одно заявление. Не исключаем, что, возможно, список потерпевших в ходе следствия может увеличиться. Следствием установлено, что гр.Н. путем обмана совершил хищение у граждан с целью завладения их денежными средствами под предлогом построения общего бизнеса. Но, как оказалось, мужчина никакого отношения к бизнесу не имеет, денежные средства потерпевших не возвращал и тратил на свои нужды", – информировал начальник Управления полиции Медеуского района Болат Тотыбаев.

Граждан, пострадавших от преступных действий данного мужчины, полиция призывает незамедлительно связаться со следователем по телефонам: 254-48-72 и 524-48-71.

Фото: Пресс-служба ДП Алматы


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