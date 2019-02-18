Где покупать продукты: на рынках или в магазине - советы специалиста

Что важно знать при покупках и общепите на рынке.

Как сходить на рынок и не оказаться на больничной койке. Руководитель Департамента охраны общественного здоровья города Астаны Садвакас Байгабулов рассказал о результатах проверок и выявленных нарушениях на рынках столицы, и дал советы, на что обращать внимание при покупке продуктов питания, передает Zakon.kz.

Так, по его словам, не следует покупать продукты в неустановленных местах: у остановок транспорта, за территорией рынка, да и просто на улице - контроля за качеством и безопасностью там нет никакого.

Такие "продавцы" ответственности не несут, условий для хранения у них нет, соответственно и нет документов, подтверждающих его безопасность.

"Приходя на рынок, следует помнить, что сырые продукты (мясо, рыба, яйца, овощи и фрукты) и полуфабрикаты из них не должны продаваться вместе с продуктами, готовыми к употреблению; особо скоропортящиеся (мясные, рыбные полуфабрикаты, молочные продукты, кремовые кондитерские изделия и т.д.) продукты должны храниться в условиях охлаждения", - сказал Байгабулов.

Нередко в теплый период года можно увидеть, как под палящим солнцем или в "жестяных" контейнерах реализуются скоропортящиеся продукты, такие как колбасы, сыры, молочные продукты, мясо птицы, рыба и кремовые кондитерские изделия кустарного производства, а в зимний период реализуется продукция подвергшаяся многократно разморозке и заморозке, что представляет опасность массивного загрязнения микробами и изменения его качества.

Департаментом в 2018 году по жалобам проведены проверки 24 объектов общественного питания и торговли на рынках "Алаш", "Көк", "Амир", "Шарын", "Сапар", "Биг шанхай" по шоссе Алаш.

По результатам проверок на объектах выявлены нарушения санитарных правил: функционирование без подключения к системам водоснабжения и канализации, отсутствие документов, подтверждающих безопасность продукции, хранение части скоропортящейся продукции вне холодильного оборудования, хранение сырья и готовой продукции с нарушением товарного соседства, навалом, работа персонала без специальной одежды и медицинских книжек, отсутствие условий для соблюдения личной гигиены персонала на рынках "Алаш" (столовая "Диас", кафе "Наргиза", пекарня "Жансая"), "Көк" (кафе "Шашлыки и чебуреки" и "Алладин", кафе "Шымкент", кафе "Тамаша", кафе "Шанхай", кафе "Центр плова", кафе "Жайма", кафе "Думан", кафе "Диас", кафе "7 қазына"), "Амир" (кафе "Альбина", кафе "Қымызхана"), "Шарын" (кафе "Жуздесу", кафе "Машат", кафе "Бакыт", кафе "Айгерим", кафе "Нурай"), "Сапар" (донерная "Делише", чайхана "Нагима"), "Биг шанхай" (кафе "Халал", кафе "Елім ай", кафе "Тоғыз үй").

За выявленные нарушения наложено штрафов на 1 664 260 тенге.

За невыполнение предписаний передано 7 материалов в административный суд на кафе "Думан", кафе "Центр плова", кафе "7 Казына", кафе "Шанхай", кафе "Шымкент", кафе "Жайма", кафе "Алладин" на рынке "Көк".

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Важно знать, что на рынках персонал объектов торговли и общепита зачастую работает без медицинского осмотра либо с поддельными медицинскими книжками. А ведь люди могут иметь такие опасные заболевания, как туберкулез, гонорея или сифилис. Зачастую являются носителями возбудителей кишечных инфекций: дизентерии, сальмонеллеза, брюшного тифа, паратифов А и В, в большинстве случаев именно они являются виновниками массовых пищевых отравлений в кафе, закусочных, столовых", - подчеркнул специалист.

Так, в 2018 году в г. Астане зарегистрировано 1230 случаев острых кишечных инфекции и 137 случаев сальмонеллёза среди жителей столицы, которые прошли курсы лечения на дому или в инфекционных больницах.

И поэтому надо быть избирательным и внимательным при покупках на рынках и сделать правильный выбор в пользу своего здоровья, а не по принципу "и дешево, и доступно".

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