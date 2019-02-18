Кыргызстан не признает предложенные Казахстаном новшества в игре кок-бору

В настоящее время сильнейшей в мире командой по кок-бору является сборная Кыргызстана.

Кыргызстан будет играть в кок-бору по своим правилам. Об этом КирТАГ заявил глава федерации национальной игры "Кок-Бору" Жыргалбек Саматов.

"В Астане прошло заседание всемирной ассоциации кок-пара. Казахи придумали новое правило, согласно котором впредь в кок-бору они будут играть без тай казана. Но эти правила нас не касаются, мы будем играть по своим правилам, т. е. с тай казаном", - заявил Саматов.

По его словам, в Астане были нарушены международные нормы.

"Там состоялось лишь заседание ассоциации традиционных спортивных игр тюркских народов, при этом Международная федерация по кок-бору живет по своим правилам. Это заседание ассоциации. А мы до этого принимали решение Международной федерации по кок-бору в Бишкеке и Ташкенте. Поскольку есть федерация по кок-бору, то не нужно было создавать дополнительную ассоциацию. Только когда будет закрыта международная федерация, можно будет говорить об ассоциации", - пояснил глава федерации.

На вопрос, по каким правилам будут проходить соревнования на четвертых Всемирных играх кочевников, Саматов ответил, что в данное время руководство агентства по делам молодежи и физической культуры находится в Турции и ведет переговоры по этому вопросу.

На днях в Астане состоялось заседание всемирной ассоциации кок –пара, в котором приняли участие Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Монголия, Турция, Венгрия, Китай, Россия и Афганистан. В результате восемь из девяти стран проголосовали за то, чтобы международные турниры по кок-бору теперь проходили с муляжом туши козла и без тай-казана, то есть за предложенные Казахстаном правила. Представители Кыргызстана не поехали на это заседание.

Кок-бору - древняя, популярная конная-спортивная игра среди кыргызов, алтайцев, башкир, казахов и других народов Азии. В русском языке для игры кок-бору и ее аналога бузкаши обычно употребляется слово "козлодрание".

Кок-бору - это симбиоз скачек и игры. Всадники борются за тушу козла - необходимо не только завладеть ею, но и удержать, а затем забросить в «казан» (ворота) команды соперника. Игра в народе может проводиться и по другим правилам. Например, надо добраться с тушей до оговорённого места, например, до своего аила, где противники уже не имеют права бороться за неё. Сегодня за действиями джигитов обычно следит конная судейская коллегия, состоящая из трех опытных всадников. Правила кок-бору со временем видоизменились и стали менее жестокими. Кок-бору учат в спортивных школах ряда стран Средней Азии, где проводятся специальные соревнования по этому виду спорта.

В настоящее время сильнейшей в мире командой по кок-бору является сборная Кыргызстана. На Всемирных играх кочевников, проходивших на Иссык-Куле в 2014, 2016 и 2018 годах, команда Кыргызстана уверенно брала первое место. На играх 2018 года в финале встретились команды из Кыргызстана и Узбекистана (счет 32:9), третье место заняла команда из Казахстана, победившая в матче за третье место команду Москвы и Московской области.

Первый чемпионат мира по кок-бору пройдет в столице Узбекистана в ноябре 2019 года, а IV Всемирные игры кочевников пройдут в Турции в 2020 году.

Раскол

После серии неудач в играх с командами из Кыргызстана в Казахстане кок-бору как вид конного спорта был свёрнут и произошёл раскол в международных соревнованиях. Правила и название игры были изменены - в Казахстане теперь играют не по правилам кок-бору, а по правилам кокпара. В 2017 году в Астане был организован альтернативный чемпионат мира по новым правилам с целью получить конкурентное преимущество перед Кыргызстаном - главным соперником Казахстана на международном уровне соревнований.

Новый оборот развития конфликт получил 14 февраля 2019 года. Представители 9 стран собрались в Астане для обсуждения международных правил для предстоящего первого чемпионата мира по кок-бору в Ташкенте. 8 из 9 представителей проголосовали за предложенные казахской стороной правила кокпара вместо правил кок-бору. Российская сторона не поддержала новые правила, а Кыргызстан не принимал участия в этой встрече. На прошедшей после этого 16 февраля пресс-конференции в Бишкеке директор Госагентства по делам молодежи физкультуры и спорта Кыргызстана Канат Аманкулов заявил что на IV Всемирных играх кочевников (ВИК) в 2020 году в Турции соревнования пройдут по правилам кок-бору. Во время проведения в 2018 году III ВИК было достигнуто соглашение о проведении в 2019 году чемпионата мира по кок-бору на родине обладателей серебряных медалей ВИК - в Узбекистане. При этом уже тогда особо подчёркивалось что чемпионат пройдёт по правилам кок-бору с тай-казанами и настоящей тушей. В случае невыполнения этого условия и проведения чемпионата по правилам кокпара Кыргызстан откажется от участия.

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