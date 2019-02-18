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Предгорья и горные реки обследовали в Алматинской области

Обследование проводилось с помощью аэровизуального наблюдения.

Фото : пресс-служба ДЧС Алматинской области18 февраля 2019, 17:22

ДЧС Алматинской области совместно с сотрудниками филиала ГУ "Казселезащита", с целью оценки снеголавинной обстановки, а также обстановки по руслам рек проведено аэровизуальное обследование горного хребта Жетысу Алатау и бассейнов рек Коксу, Капал, Кора, Чажа, Текели, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу областного ДЧС.

"По результатам обследования, было установлено, что в низкогорной зоне до 1500 метров, снежный покров устойчивый, в интервале высот 2000 - 3500 метров – снежный покров менее устойчив из-за перегрузки горных склонов снегом. В связи с перепадами температурного фона возможны сходы снежных лавин. По руслам обследованных рек наблюдаются ледовые явления (забереги, ледостав с полыньей), которые не препятствуют пропуску воды. В руслах рек Коксу и Кора в высокогорной зоне имеются следы сходов снежных лавин, не препятствующих пропуску воды. Мореные озера, расположенные в верховьях рек покрыты снегом и льдом и находятся в зимнем режиме. По бассейнам обследованных рек снежных заторов не наблюдается", – сообщили в пресс-службе областного ДЧС.

Также, в связи со снижением уровня воды в реке Коктал, по обращению жителей села Аралтобе Кербулакского района, было проведено аэровизуальное обследование реки Коктал, в ходе которого было установлено, что снежных заторов по руслу реки в створе села и выше не наблюдается. Отмечаются сходы снежных лавин по лоткам в русло реки с ориентировочным объемом до 3-5 тыс. кубометров. Однако образование и накопление водной массы не имеется, вода проходит под образованными снежными мостами. Угрозы населению села Аралтобе не имеется.


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