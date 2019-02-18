В Шымкенте наградили подростка за спасение детей из пожара

Маленького спасателя начальник Департамента по ЧС наградил благодарственным письмом и вручил на память книгу.

В Шымкенте начальник ДЧС наградил 13-летнего Бакытжана Беркимбаева, который спас малышей из горящего дома. 18 февраля на пресс-конференции в Кризисном центре департамента говорили о героизме подростка, сообщает Zakon.kz со ссылкой на группу государственного языка и информации ДЧС г. Шымкента.

16 февраля произошел пожар во времянке по улице Жанакурылыс в микрорайоне Курсай. Ученик восьмого класса вошел в охваченный пламенем дом и вынес на улицу 6-летнюю девочку и 3-летнего мальчика, которые сидели в углу. Бакытжан во время игры в футбол сломал руку. Но, несмотря на это, маленький герой совершил подвиг.

Начальник департамента полковник гражданской защиты Нурболат Дербисов отметил:

"Уверен, что в будущем Бакытжан придет к нам спасателем. Таким парням мы делаем предложение поступать в специальное учебное заведение. Его своевременные действия для нас большой подвиг. Его родителям и преподавателям выражаю свою благодарность".

По словам Бакытжана, который принял участие на пресс-конференции, в тот день он сидел в машине на улице. Неожиданно соседская девочка по имени Арай прибежала к ним за помощью, сказав, что у них дома пожар.

"Смотрю, в доме пожар, кругом горит. Наверное, от удушья, чуть в бессознательном состоянии быстрее поднял на руки маленького, взял за руки постарше и вывел на улицу. Выйдя на улицу, дал воды, хотел помочь. Отвел их в дом к соседям. Мама позвонила в спасательную службу. Потом пришли и родители", - рассказал подросток.

Знания, полученные в школе на подготовительных уроках, сыграли на руку Бакытжану. А классная руководительница сказала, что у них в семье четверо детей, а 13-летний ученик самый младший. В классе он характеризуется только с хорошей стороны.

Маленького спасателя начальник Департамента по ЧС наградил благодарственным письмом и вручил на память книгу. Также начальник департамента Нұрболат Дербисов отметил, что направлено предложение в Министерство внутренних дел и городской акимат для награждения юного героя ведомственной наградой и благодарственным письмом.

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