Сын экс-главы Армении обвиняется в отмывании денег и неуплате налогов

Сын бывшего руководителя страны назвал выдвинутые против себя обвинения сфабрикованными.

Сыну бывшего президента Армении Сердаку Кочаряну предъявлены обвинения в отмывании денег и неуплате налогов, которые он не признает, подтвердил в понедельник РИА Новости руководитель офиса экс-главы страны Роберта Кочаряна Виктор Согомонян.

Неофициальный сайт экс-президента 2rd.am, ссылаясь на самого Седрака Кочаряна, сообщил, что Службой нацбезопасности Армении ему предъявлены обвинения в отмывании денег и неуплате налогов. Сын бывшего руководителя страны назвал выдвинутые против себя обвинения сфабрикованными. Он сообщил также, что с него взята подписка о невыезде.

"Да, я подтверждаю (предъявление Кочаряну обвинения – ред.)", - сказал агентству Согомонян. По его словам, сам Седрак Кочарян обвинения не признает.

Пятнадцатого февраля Специальная следственная служба заявила, что, считая полученные доказательства достаточными для составления обвинительного заключения и направления дела в суд, завершила предварительное следствие по делу о разгоне акций протеста 1-2 марта 2008 года, по которому проходят бывший президент Роберт Кочарян, занимавший тогда должность начальника генштаба Сейран Оганян, бывший заместитель министра обороны Юрий Хачатуров и бывший руководитель администрации президента Армен Геворгян.

Специальная следственная служба обвиняет Кочаряна, Оганяна и Хачатурова по статье "свержение конституционного строя". Экс-президенту вменяется также получение взятки в особо крупных размерах. Геворгяну предъявлено обвинение в пособничестве в свержении конституционного строя, получении взятки в особо крупных размерах и легализации доходов, полученных преступным путем.

Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила обвинение Кочаряну в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Он был арестован на два месяца. Защита Кочаряна обжаловала арест в Апелляционном суде, который отменил решение суда первой инстанции, мотивировав это неприкосновенностью бывшего президента. В декабре Кочарян вновь был арестован. Суд первой инстанции 18 января продлил арест экс-президента на два месяца и отклонил ходатайство адвокатов об его освобождении под залог.

В рамках дела обвинения были предъявлены бывшему министру обороны Микаелу Арутюняну, экс-генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову. Хачатуров освобожден под залог, Арутюнян находится на территории России.

Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их Сержу Саргсяну, тогда проводила в центре Еревана митинги, выражая недовольство официальными итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта в беспорядки, погибли десять человек, около 200 получили ранения.

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