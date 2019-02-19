Назарбаеву рассказали о строительстве завода по выпуску смазочных материалов

Планируемая мощность предприятия составляет 100 тысяч тонн в год - президент ПАО "Нефтяная компания "Лукойл".

Нурсултан Назарбаев встретился с президентом ПАО "Нефтяная компания "Лукойл" Вагитом Алекперовым, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Президента РК.

Как отмечается, в ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшего развития инвестиционного сотрудничества в нефтегазовой отрасли.

Президент Казахстана отметил положительную динамику и эффективность партнерских отношений между компаниями "КазМунайГаз" и "Лукойл".

- Мы давно работаем с компанией "Лукойл". Ваша компания является одной из крупнейших в России. Вы также являетесь одним из значимых российских инвесторов в Казахстане. "Лукойл" инвестировал в экономику страны около 9 миллиардов долларов, - сказал глава государства.

Нурсултан Назарбаев выразил заинтересованность в дальнейшем укреплении инвестиционного сотрудничества с российской компанией.

В ходе беседы главе государства была представлена детальная информация о планах совместной реализации проекта "Женис" по разведке и добыче углеводородного сырья в казахстанской части Каспийского моря.

Кроме того, президент ПАО "Нефтяная компания "Лукойл" проинформировал Нурсултана Назарбаева о ходе строительства завода по выпуску смазочных материалов на территории Казахстана.

- Планируемая мощность предприятия составляет 100 тысяч тонн в год. Современный завод будет производить практически всю линейку смазочных материалов. Это включает 700 видов различных наименований продукции, - подчеркнул В. Алекперов.

Во время встречи также обсуждались вопросы проведения совместных работ по поиску новых углеводородных месторождений с применением передовых технологий, а также участия российской компании в программе геологической разведки на 2021-2025 годы, разрабатываемой министерством энергетики РК.

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