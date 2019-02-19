Фируза Шарипова и Анна Седокова договорились удивить Геннадия Головкина

Девушки проведут совместные тренировки.

Обладательница ряда чемпионских поясов попрофи-боксу, одна из самых красивых спортсменок, Фируза Шарипова из Казахстана предложила экс-солистка группы "ВИА Гра" Анне Седоковой удивить Геннадия Головкина своей техникой бокса и та согласилась на проведение совместных тренировок, передает Zakon.kz.

Фируза Шарипова выложила в Instagram фото своего менеджера Сергея Завилейского с Анной Седоковой и подписала его так: “Приглашаю Анну Седокову на совместные тренировки в Москве. Покажу Вам всю прелесть казахстанского бокса, будет чем удивить Геннадия Головкина. Видно, что Вы в отличной форме и с боксом знакомы не первый день. С моим менеджером Сергеем Завилейским вы уже знакомы. Фото сделано в 2016 в Академии Бокса. Анна снималась в клипе, а мы снимали промо видео к моему первому бою в профессионалах”.

Певица Анна Седокова поблагодарила казахстанскую спортсменку сначала в комментариях, а потом выложила пост о том, что они скоро встречаются.

“Спасибо Фирузе Шариповой за то, что предложила подтянуть меня. Скоро встречаемся. Не подведем веру Геннадия Головкина в нас. P.S. И я ничего не боюсь”, - написала она на своей странице, сопроводив пост видео с тренировки.

Начало занятий Седоковой боксом прокомментировал экс-чемпион мира Геннадий Головкин. Он написал “Так держать!” под ее видео с тренировки.

Ранее Фируза Шарипова пригласила на спарринг российского певца Сергея Шнурова за его посты в стихах про Анастасию Волочкову. Шнуров ответил очередным поэтическим произведением, но на спарринг не пришел.

Шарипова неоднократно признавалась самой красивой спортсменкой в России и Казахстане. Помимо этого она обладает премиями “Народный любимец года” как лучшая спортсменка Казахстана и “Алтын Адам - Человек года”.

Альберт Ахметов

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!