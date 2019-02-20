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Сколько медалей выиграли казахстанские боксеры на международном турнире в Болгарии

Несмотря на то, что у Казахстана было максимальное среди всех стран представительство боксеров в финалах, они не сумели порадовать болельщиков "золотом".

Фото : sports.kz20 февраля 2019, 08:56

Казахстанские боксеры завершили выступление на международном турнире "Странджа" в Софии (Болгария), сообщает Sports.kz.

Эти соревнования принесли сборной Казахстана пять медалей: все — серебряные.

Несмотря на то, что у Казахстана было максимальное среди всех стран представительство боксеров в финалах, они не сумели порадовать болельщиков "золотом". Серебряными призерами турнира стали Темиртас Жусупов (49 кг), Закир Сафиуллин (60 кг), Санатали Тольтаев (64 кг) и Василий Левит (91 кг) — они свои финальные бои проиграли. Также в финале должен был драться и Аблайхан Жусупов (69 кг), но он снялся перед боем из-за травмы руки.

Ранее из борьбы выбыли Анвар Музаппаров (52 кг), Кайрат Ералиев (56 кг), Ерик Альжанов (75 кг), Бек Нурмаганбет (81 кг) и Камшыбек Кункабаев (+91 кг).


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