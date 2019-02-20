ДТП с G-wagen в Алматы: виновника приговорили к 10 годам

Суд пришел к выводу, что осужденный все же был пьян.

В Алмалинском районном суде оглашен приговор по ДТП, в котором погибли три человека: актриса Шолпан Елгезекова, ее подруга Динара Хамитова и водитель Бакытнур Канапияулы, передает Zakon.kz.

Приговором суда водитель G-wagen Ильяс Кар, 1985 г.р., признан виновным в совершении правонарушений, предусмотренных статьями 345 ч.4 (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) , 347 (оставление места ДТП) УК РК, и приговорен к 10 годам лишения свободы, с отбыванием в колонии режима минимальной безопасности (колонии-поселении).

Также он лишен права управления транспортным средством на 7 лет.

Также суд постановил выплатить в качестве возмещения морального вреда семьям погибших по три миллиона тенге.

Сам Кар признал вину только частично. В суде он попросил прощения у семей погибших.

Авария произошла в ночь на 29 декабря в Алматы. На пересечении проспектов Абая и Сейфуллина столкнулись две машины. Водитель джипа - Ильяс Кар, скрылся. 30 декабря он явился с повинной в полицию. В результате этой аварии погибли три человека из легкового автомобиля, в том числе казахстанская актриса Шолпан Елгезекова. В Mitsubishi вместе с погибшей находилась еще одна артистка - Айзада Сатыбалдиева, она выжила и до сих по лежит в больнице. Перед прениями она написала заявление, где просила назначить подсудимому наказание, не связанное с лишением свободы.

По данным полиции, в ходе следствия было установлено, что водитель G-wagen был пьян. Однако в суд дело попало без этой статьи. В описательной части приговора суда все же указано, что в ту ночь подсудимый употреблял спиртные напитки, и сел за руль нетрезвым. Результат экспертизы, указывающий на отсутствие алкоголя в крови Кара, по мнению суда, имеет незначительное значение, так как забор крови был произведен спустя 39 часов после ДТП. Факт опьянения суд признал отягчающим наказание обстоятельством.

Ирина Капитанова

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