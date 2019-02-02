ДТП с G-Wagen: опьянение водителя доказано следствием

В полиции Алматы прокомментировали результаты экспертизы.

В полиции Алматы напомнили об окончании досудебного расследования по факту ДТП на пересечении проспектов Абая-Сейфуллина, повлекшим смерть трех человек, передает Zakon.kz.

"После изучения прокуратурой города уголовное дело передано в суд. В ходе расследования вина Ильяса Кара, 1985 года рождения, управлявшего Gelandewagen, полностью доказана. Следственным путем установлен факт управления им автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения", - сообщили в полиции.

По данным полицейских перед совершением ДТП Ильяс Кар проводил время в караоке баре, где распивал спиртные напитки. А чуть ранее коротал время в одном из кафе на улице Жандосова. В материалах уголовного дела имеются показания свидетелей, в том числе и обслуживающего персонала увеселительных заведений, подтверждающих употребление им спиртных напитков.

"С места ДТП Ильяс Кар скрылся в пешем порядке. Задержан он был спустя полутора суток и сразу по постановлению дознавателя в БСНП врачами был осуществлён забор крови для проведения Институтом судебных экспертиз МЮ РК судебно-химической экспертизы, по результатам которой наличие в крови алкоголя не установлено", - уточнили в ДП Алматы.

Между тем в обвинительном акте, направленном в суд, указан факт алкогольного опьянения, доказанный следственным путем, подчеркнули в полиции.

ДТП произошло 29 декабря, в результате погибли три человека, в том числе актриса Шолпан Елгезекова. В суд дело было направлено 29 января. Вчера родственница одной из погибшей сообщала, что экспертиза не установила наличие алкоголя в крови водителя Gelandewagen.

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