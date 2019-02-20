В Алматинской области будут построены три крупных экспортоориентированных предприятия

До 80 процентов своей продукции они будут экспортировать в страны Центральной Азии под брендом "Сделано в Казахстане".

В прошлом году из девяти проектов с участием Транснациональных компаний, входящих в республиканский перечень запущены два завода в Алматинской области об этом на отчете акима сообщил аким региона Амандык Баталов, передает Zakon.kz.

Открылся завод по производству насосного оборудования немецкой компании "WILO"в Илийском районе, мощностью 2 тыс. насосов в год.

Значимое событие для всей страны стало запуск завода "Маревен Фуд"в г.Капшагай, где производят из казахстанской муки пищевые продукты и полуфабрикаты из 30 наименований. Объем инвестиций составил 15,4 млрд. тенге, а также создано свыше 500 рабочих мест.

До 80% своей продукции они будут экспортировать в страны Центральной Азии под брендом "Сделано в Казахстане".

- В первую очередь мы уделяем большое внимание инвестициям, создаем все условия для бизнесменов предоставляем землю со всеми ИЖС, помогаем с оформлением документов. С гордостью могу сказать, что наша область лидирует в этой сфере. Конечно и в этом году, мы будем дальше продолжать работу в этом темпе, - говорит Амандык Баталов

В этом году планируют в Илийском районе российской компанией "Лукойл" ввести завод по производству смазочных материалов. В Кербулакском районе с участием Сингапурско-Китайской компании запускают цементный завод "АлаЦем". Компаниями "Феникс" и "Заря" из Объединенных Арабских Эмиратов строятся два комбикормовых завода на территории СЭЗ "Хоргос-Восточные ворота".

Отметим, в результате, в обрабатывающую промышленность будет привлечено 87 млрд. тенге инвестиций.

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