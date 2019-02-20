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Из-за потепления в Алматы объявили штормовое предупреждение

Четыре дня будет очень тепло в южной столице.

Фото : pixabay.com20 февраля 2019, 20:35

В Алматы синоптики прогнозируют потепление, передает Zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".

Температурный фон повысится с 21 по 24 февраля. Возможны таяние снега и формирование талого стока, ослабление ледовых явлений.

Полный прогноз погоды можно посмотреть здесь.


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