Из-за потепления в Алматы объявили штормовое предупреждение

Четыре дня будет очень тепло в южной столице.

Фото : pixabay.com

В Алматы синоптики прогнозируют потепление, передает Zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет". Температурный фон повысится с 21 по 24 февраля. Возможны таяние снега и формирование талого стока, ослабление ледовых явлений. Полный прогноз погоды можно посмотреть здесь.

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