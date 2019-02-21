Правила экстрадиции преступников установлены между Казахстаном и Иорданией

Аналогичные соглашения планируется заключить еще с Кубой, Грецией, Малайзией, Македонией и другими странами.

Депутаты Сената Парламента РК на пленарном заседании ратифицировали ряд международных документов с Иорданским Хашимитским Королевством, касающихся помощи по уголовным делам, выдаче и передачи лиц, привлеченных к уголовной ответственности, передает корреспондент Zakon.kz.

Это законопроект "О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Иорданским Хашимитским Королевством о взаимной правовой помощи по уголовным делам".

По словам заместителя генерального прокурора РК Андрея Лукина, сотрудничество Казахстана с Иорданией имеет достаточно высокий уровень.

"В настоящее время активное взаимодействие осуществляется в оборонной промышленности, в фармацевтической, сельскохозяйственной и энергетической областях. С 2006 года действует казахстанско-иорданская межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, а с 2007 года – совместный деловой совет. Данное соглашение является стандартным. Аналогичные договоры заключены с 25 странами", - пояснил он.

Также планируется заключить аналогичные договоры с Кубой, Грецией, Малайзией, Македонией и другими государствами.

"Представленное соглашение предусматривает проведение следственных действий, необходимых для доказывания вины подозреваемых и обвиняемых. Соглашением определены условия и порядок оказания правовой помощи и основания отказа в ней", - сказал заместитель генпрокурора.

Кроме того, принят закон "О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Иорданским Хашимитским Королевством о выдаче лиц".

"В настоящее соглашение регламентирует вопросы экстрадиции разыскиваемых лиц между двумя странами для привлечения их к уголовной ответственности или приведения приговора суда в исполнение. В данном документе предусмотрены основания, как для выдачи, так и для отказа в ней. В настоящее время лиц, скрывающихся от казахстанского правосудия на территории Иордании не установлено. Лиц, разыскиваемых Иорданскими властями у нас также не имеется. Но поскольку соглашение носит превентивный характер, полагаем, что в случае установления таких лиц его заключение будет иметь в будущем хорошую правовую основу для эффективного сотрудничества в области борьбы с преступностью", - сказал Лукин, добавив, что в целом, соглашение является типовым.

В настоящее время Казахстан заключил 19 таких двусторонних соглашений со странами дальнего зарубежья.

На заседании был также принят и закон "О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Иорданским Хашимитским Королевством о передаче осужденных лиц".

"Этот документ регулирует вопросы, связанные с возможностью перевода осужденных лиц между двумя государствами для дальнейшего отбытия наказания в виде лишения свободы у себя на родине. Соглашением предусмотрены конкретные обстоятельства, позволяющие осуществить передачу лица и обстоятельства, исключающие такую возможность. В целом, это типовое соглашение в этой области, аналогичные международные соглашения уже заключены с 16 странами. Кроме того, сегодня Генеральная прокуратура прорабатывает возможность заключения таких соглашений с Южной Кореей, Вьетнамом, Македонией", - заключил заместитель генерального прокурора.

Все эти соглашения были совершены в Астане 1 ноября 2017 года.

Оксана Скибан, Астана

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