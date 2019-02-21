В Туркестане стартовал турнир по мини-футболу

Турнир продлится еще несколько месяцев.

Недавно на отчетной встрече акима Туркестанской области, один из молодых жителей предложил провести турнир по футболу. В свою очередь, Жансеит Туймебаев поддержал инициативу и заявил о том, что он будет участвовать в торжественном открытии. Аким сдержал свое обещание, передает пресс-служба акима Туркестанской области.

Вчера в городе Туркестан на открытии «Молодежного ресурсного центра», стартовал чемпионат города по футболу на приз акима области. В соревнованиях принимает участие 30 команд из микрорайонов и населенных пунктов близ Туркестана. В торжественной церемонии открытия турнира междворовых клубов присутствовал аким области Жансеит Туймебаев и пожелал удачи участникам.

"Если подростки и молодежь будут заниматься спортом и в разных кружках, это поможет избежать вредных привычек. Уверен, что этот чемпионат среди дворовых клубов даст импульс развитию массового спорта", – сказал аким, отметив, что в Туркестане очень скоро появятся современные школы и спортивные комплексы.

Турнир по мини-футболу продлится еще несколько месяцев. По итогам турнира, победителям и призерам турнира, лучшим игрокам, будут вручены ценные подарки. В будущем в областном центре будут проходить различные спортивные соревнования. Это, в свою очередь, позволит снизить количество правонарушений среди подростков.

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