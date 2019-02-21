Страны ОДКБ будут бороться с хакерами сообща

Еще в рамках ОДКБ государства будут сотрудничать в вопросах защиты важных структур и помогать в ликвидации последствий компьютерных инцидентов.

Вице-министр оборонной и аэрокосмической промышленности РК Аманияз Ержанов сообщил, что госорганы стран-членов ОДКБ будут проводить совместные мероприятия по обнаружению источника компьютерных атак, передает корреспондент Zakon.kz.

Соответствующие договоренности содержатся в принятом сегодня на пленарном заседании сената парламента РК законе "О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности в области обеспечения информационной безопасности".

"Доверие и безопасность в использовании информационно-коммуникационных технологий относится к фундаментальным основам информационного сообщества. Соглашение развивает положения протокола взаимодействия государств-членов ОДКБ по противодействию преступной деятельности в информационной сфере, ратифицированной в 2016 году. При этом, исходя, из изменившегося характера угроз, предусматривается сотрудничество не только в сфере борьбы с преступность, но и с пропагандой терроризма и экстремизма, а также с деструктивным использованием информационно-коммуникационных технологий государствами", - сказал Ержанов.

Он добавил, что соглашение не противоречит международным обязательствам РК.

"Как и во многом, аналогичные отношения понятий аппарата соглашения в целом соответствует законодательству страны, в том числе определению "информационная безопасность", указанной в закон РК "О национальной безопасности". Соглашение направлено на укрепление международной информационной безопасности, формирование практических механизмов совместного реагирования на угрозы, развитие и укрепление мер доверия в пространстве Организации, совершенствование технологической основы обеспечения информационной безопасности. Особенно важно это для тех стран Организации, возможности которых в настоящее время ограничены", - констатировал вице-министр.

Также он перечислил, чем на практике займутся представители стран-членов ОДКБ для обеспечения информационной безопасности.

"Практическим измерением реализации данного соглашения станут: проведение госорганами стран ОДКБ совместных мероприятий по обнаружению источника компьютерных атак; взаимодействие в вопросах защиты критически важных структур; взаимная помощь в ликвидации последствий компьютерных инцидентов. Координирующая роль в этих процесса отводится действующему при Секретариате Организации координационному консультативному центру. Принятие проекта не потребует выделение финансовых средств из госбюджета и не вызовет негативных экономически-социальных последствий", - заключил Ержанов.

Оксана Скибан, Астана

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