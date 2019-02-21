В Астане снизилось количество убийств

Большинство правонарушений совершается в состоянии алкогольного опьянения и в семейно-бытовой сфере.

21 февраля под председательством прокурора города Астаны состоялось заседание Координационного совета правоохранительных органов, где обсуждены вопросы профилактики и расследования преступлений, посягающих на жизнь человека, передает пресс-служба ведомства.

На заседании было отмечено о снижении в 2018 году количества убийств на 58% (с 46 до 29), а также причинений тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть на 37% (с 22 до 16).

Несмотря на положительную динамику, данный вопрос остается актуальным и находится на постоянном контроле прокуратуры. Анализ показал, что большинство правонарушений совершается в состоянии алкогольного опьянения и в семейно-бытовой сфере. За прошлый год органами полиции выявлено 298 фактов незаконной реализации алкогольной продукции, лицензия приостановлена у 28 предпринимателей.

Недостаточно качественно ведется работа участковых полицейских по профилактике рецидивной и бытовой преступности, а также служб пробации в указанном направлении.

Установлено, что участковыми инспекторами полиции в истекшем году вынесено 5 тысяч защитных предписаний в интересах женщин (запрет на преследование, посещение, ведение устных и телефонных переговоров с потерпевшей) . Однако контроль их дальнейшего соблюдения виновными не проводился.

По итогам мероприятия принят ряд решений, направленных на усовершенствование работы полиции, усиление профилактики повторных преступлений, повышение эффективности реагирования на заявления граждан о бытовом насилии.

Департаменту полиции поручено внести изменения в процесс исполнения защитных предписаний, рекомендовано оценивать работу участковых инспекторов полиции не по числу раскрытых преступлений, а по их отсутствию.

С целью предотвращения нарушения закона "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта" прокуратура города предупреждает субъекты малого и среднего бизнеса о наличии административной ответственности за незаконную реализацию алкогольных напитков в ночное время в виде штрафа с приостановлением действия

лицензии сроком до 3 месяцев.

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