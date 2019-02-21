Аким СКО: За 3 года бюджет Петропавловска увеличен в 1,5 раза

В 2019 году построят 2 240 квартир, отпразднуют новоселье более 8 тысяч жителей области.

В ходе отчетной встречи перед населением глава региона Кумар Аксакалов поделился планами по развитию Петропавловска. На отчетной встрече принял участие заместитель премьер-министра РК - министр оборонной и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев, передает пресс-служба акима региона.

Аким области отметил, что с 2015 по 2018 годы бюджет города увеличился в 1,5 раза - с 28 до 41 млрд. тенге. За последние пять лет в развитие города вложено 158 млрд. тенге. В 2018 году произведен ремонт всех основных улиц города, заасфальтировано и благоустроено 112 дворов. В этом году направят еще 500 млн. тенге на ремонт дворов. На улицах города установлено более 2 тысяч новых энергосберегающих светильников. Высажено 2 617 новых деревьев и 8,4 км зеленого ограждения. В областном центре благоустроены 8 скверов с применением новых подходов ландшафтного дизайна. Новым украшением города станет новый драматический театр на 500 мест и самый крупный в области торгово-развлекательный центр "Достык Молл".

В областном центре появился новый микрорайон "Жас Өркен". Было снесено более 640 старых и аварийных домов. В новом микрорайоне ведётся строительство 2000 квартир. Аким области Кумар Аксакалов сказал, что работы по сносу аварийного жилья будут продолжены.

"Долгие годы в Петропавловске не решался вопрос аварийного жилья. В прошлом году снесено три аварийных дома. В этом году по улице 2-ая Первомайская планируется снос 4 аварийных домов. Снос домов - большая и затратная работа, но мы идем на это, чтобы обеспечить наших жителей лучшими условиями проживания. Новый импульс развитию областного центра дадут перспективные микрорайоны "Шыгыс", "Орман", "Жас Оркен". Сегодня есть предприниматели, готовые вложить средства в их строительство", - отметил Кумар Аксакалов.

В целом, в 2019 году построят 2 240 квартир, отпразднуют новоселье более 8 тысяч жителей области. По программе "7-20-25" подготовлено 518 квартир. На 2019 год запланирована реализация 851 квартиры.

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