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Опубликовано видео заявления Президента Казахстана

Подписан указ об отставке правительства.

Фото : Акорда21 февраля 2019, 20:01

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обратился с заявлением к казахстанцам. Пресс-служба Акорды опубликовала видео с обращением главы государства, передает Zakon.kz.

Полный текст заявления опубликован здесь.


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