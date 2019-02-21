Опубликовано видео заявления Президента Казахстана
Подписан указ об отставке правительства.
Фото : Акорда21 февраля 2019, 20:01
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обратился с заявлением к казахстанцам. Пресс-служба Акорды опубликовала видео с обращением главы государства, передает Zakon.kz.
Полный текст заявления опубликован здесь.
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