США оставят в Сирии "миротворческую группу"

В декабре прошлого года Трамп объявил о выводе войск из Сирии без уточнения конечных сроков такого вывода.

США оставят в Сирии около 200 военных на некоторое время. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает РИА Новости.

"Небольшая миротворческая группа около 200 человек останется в Сирии на некоторое время", - приводит ее слова телеканал CBS.

Ранее советник премьер-министра Ирака и глава его администрации Абдулкарим Хашим Мостафа заявил РИА Новости со ссылкой на представителей американского командования, что вывод войск США из Сирии должен быть завершен после окончания их операции в районе Восточного Евфрата, но не позже 1 апреля.

Представитель Пентагона Шон Робертсон не подтвердил, но и не опроверг информацию о таких сроках. В Сирии находится около 2000 американских военных.

США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против террористической группировки ИГ*, причем в Сирии действуют без согласия официальных властей страны. В декабре прошлого года Трамп объявил о выводе войск из Сирии без уточнения конечных сроков такого вывода.

*Террористическая организация, запрещенная в Казахстане.

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